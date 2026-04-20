【シリーズ累計250万部の絵本】親子に支持される『こどもずかん英語つき』連携のWEBサービス開始！ 無料コンテンツで知育やおうち英語を支援
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月7日に絵本『0さい～4さい こどもずかん英語つき』の読者向けWEBサービス「こどもずかんWEB」を完成し、公開しました。絵本と連携した新しい学びの形として、家庭での知育や英語学習をサポートします。
▼「こどもずかんWEB」はこちらから
https://gakken-ep.jp/extra/kodomozukan-web/
『0さい～4さい こどもずかん英語つき』は、動物、食べ物、乗り物など、こどもが興味を持ちやすいテーマごとに、絵と日本語・英語の言葉を掲載した人気絵本です。
親子で「これなあに？」「○○はどこかな～？」と会話を楽しみながら、自然に語彙を広げられる点が支持されています。
シリーズ誕生から20年以上、多くの家庭で愛され、累計発行部数は250万部を突破。2026年3月には、内容とデザインを刷新した『改訂バージョン』も発売されました。
▲『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』。『こどもずかん英語つき』シリーズの始まりの1冊がリニューアルされた。
編集部には、こどもの成長を実感する報告も多数寄せられています。
「（0歳児に見せたら）ページを指さしてキャッキャッと笑った！」
「（3歳児が）自分で本棚から『これ読んで』って持ってきた～！」
「（4歳までに）いっぱい言葉を覚えた！」
「2歳、3歳…と年齢を重ねるごとに会話が広がっていく」
「これをきっかけに絵本が大好きになった！」
……など、喜びの声もいっぱい。
※読者アンケートはがきに寄せられた声より抜粋。
▲上から順に『改訂バージョン』の「どうぶつ」「くるま」「かず」のページ。ページをめくるごとにテーマが変わるため、こどもが“食いつく”ページがわかるのも楽しい。
こうした絵本の魅力をさらに広げるため、WEBサービス「こどもずかんWEB」を公開。
絵本に関する情報に加え、「おとのページ」「あそびのページ」「あいうえお表」など、無料で楽しめるコンテンツを提供しています。
注目のコンテンツは以下のとおり。
■「おとのページ」：絵本に掲載の日本語と英語を、ネイティブ発音の音声で聴ける！
▲「おとのページ」のもくじには、こどもの大好きな12テーマがずらりと並んでいる。聴きたいテーマを選んでタップすれば、各テーマのページへ進む。
▲各テーマのページ。赤いボタンをタップすれば、ネイティブ発音の音声が流れる。繰り返し聴くことで“英語耳”も養われそう。
「おとのページ」は、ネイティブの発音を無料で聴けるコンテンツ。
『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』に掲載された「どうぶつ」「くだもの」「やさい」「のりもの」「くるま」「はな・きのみ」「むし」「からだ」「いろ・かたち」「かず」の全テーマに対応し、日本語と英語両方の音声を、何度でも繰り返し確認することができます。
「英語の発音は苦手」というママパパも、音声を参考に声に出してみれば、ネイティブの発音らしく聴こえるような…！？
いつもとちがう大人の声に、こどもも目をキラキラ！ 同じ言葉を繰り返したりして、盛り上がります。
■「あそびのページ」：絵本に登場した絵や言葉について、クイズで知育！
「あそびのページ」は、絵本の絵や言葉を使ったクイズを20問収録。
タブレットで遊ぶほか、プリントしてワークブックのように答えを書き込むこともできます。
クイズのレベルは、1～4歳向け。
まだワークブックをやってみたことのない家庭でも、クイズ遊びの感覚でお手軽に試せる内容です。
難易度は「★（星1つ）～★★★（星3つ）」で表示されているため、めやすにしながらぴったりのクイズを探してみて。
▲「○○はどっち？」「かずはいくつ？」「むらさきはどれ？」など、楽しいクイズがいっぱい。こどもが興味を持ったら、各クイズに添えられた、おまけの質問もやってみて。
■「あいうえお表」：なつかしくて新しい「あいうえお」が、プリントできる！
「あいうえお表」のコーナーでは、雑貨みたいにキュートな表が無料でプリントできます。
レトロで親しみやすいデザインで、『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』に登場している以外の絵もたくさん楽しめます。
▲壁にはったり、クリアフォルダーにはさんだりすることで、こどもの文字への興味を自然に引き出す。「あいうえお」を楽しむにはまだ早い月齢のときは “大人用の雑貨”やインテリアとして活用してみて。
■電子版絵本：英語の読みがなの有無を選んで、ステップアップ学習！
『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』には、電子版の絵本が2種類あります（※有料）。
ひとつは、ページに登場する英語に“読みがな”が添えられた＜読みがなつき＞編。もうひとつは“読みがな”を省略した＜読みがななし＞編。
“紙版”の絵本では、「英語を気軽に声に出して、親しんでほしい！」との思いから、読む参考になる“読みがな”を添えていますが、「“読みがな”なしでも、英語を読めるようになりたい」という声に応えて、電子版では＜読みがななし＞編も準備しました。
“紙版”に親しんだあと、電子版の＜読みがななし＞編へステップアップするのも、おすすめです。
▲電子版＜英語の読みがななし＞の中ページ例。
▲電子版＜英語の読みがなつき＞の中ぺージ例。電子版では、登場するこどもたちの服装が“紙版”と少しちがうのも、興味深い。
■動画：絵本選びで多くのママパパが経験する“あるある体験”に、思わず共感！
YouTubeにて、動画も公開されました。
書店に並ぶたくさんの絵本を前に「はじめての絵本選び」に悩むママの“あるある”を、マンガ風にとりあげています。
『0さい～4さい こどもずかん英語つき』との出会いや、家族全員で楽しむようになっていった様子は必見です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1GzcJYyOO48 ]
▲主人公はカタノトモコ氏。ママ世代が平成の時代にハマった絵ポエム文具『一期一会』を生み出したクリエーター。ラストの絵ポエムは、成長したファン層に向けたエールがこめられている。
「こどもずかんWEB」は、絵本とデジタルを組み合わせることで、ものや言葉への興味、語彙力をはぐくみ、親子の時間をより豊かにするサービスです。
家庭での学びを支える新しい体験として、幅広い活用が期待されます。
［関連記事］
▶https://note.com/gakken_koho/n/n47bced8b7280?sub_rt=share_pw
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［商品概要］
■『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』
絵：よしだじゅんこ 英語監修：デイブ・テルキ
定価：1,320円（税込）
ISBN：978-4-05-206302-2
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630200(https://hon.gakken.jp/book/1020630200)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063023(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063023)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494759(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494759)
＜電子版＞
▽＜英語の読みがななし＞
・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQF9N9CL/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQF9N9CL/)
・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/7f6d780b78693868b4594f896135ffbc/(https://books.rakuten.co.jp/rk/7f6d780b78693868b4594f896135ffbc/)
▽＜英語の読みがなつき＞
・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQDDYKV6/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQDDYKV6/)
・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/e78f1b1b1c3637ceb094d804102aabbf/(https://books.rakuten.co.jp/rk/e78f1b1b1c3637ceb094d804102aabbf/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開