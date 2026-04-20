【菓子業界向け無料レポート公開】評価を決める「味」以外の要素とは？データが明かす、リピーターが定着する店舗の特徴

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、菓子業界向けに「菓子小売店に集まるクチコミ分析レポート」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_sweets/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

「お菓子屋の評価を決めるのは、何よりも『味』だ」と考え、レシピの改良や素材選びに多くの時間と労力を注いでいる店舗オーナー様・パティシエの方は少なくありません。

お菓子・スイーツ業界において、商品の美味しさが最も重要な要素であることは間違いありません。しかし、全国の店舗に寄せられた膨大なクチコミデータを横断的に分析した結果、お客様が「またこのお店で買いたい（高評価）」と再来店を決めたり、逆に足が遠のいてしまったりする要因は、「味」そのものとは別の部分にも大きく関わっている傾向が見えてきました。

本レポートでは、消費者のリアルな声をデータとして可視化し、日々の「美味しさ」への努力をしっかりと「再来店（リピート）」に結びつけるためのポイントをご紹介します。

■データが示す、お菓子・スイーツ選びにおける消費者の「本音」

クチコミを分析した結果、商品の味やSNSでの見栄えといった要素以上に、「日常的な接客態度」や「商品の実用性」が店舗の評価と集客を大きく左右していることが分かります。

現場の接客力の向上や、効果的な店舗運営にすぐ活用いただける、以下の3つのポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- せっかくの「美味しさ」を低評価に変えないための、対応エラー（★1要因）の防ぎ方- 「イベント・SNS映え」に依存せず、日常の「本質価値（味・接客）」でファンを獲得する方法- ギフト需要を取り込むための、「可愛い」だけで終わらせない実用性（日持ち・個包装）の訴求

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_sweets/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_sweets/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com