TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを4月27日より販売

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TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、4月27日（月）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回販売するのは、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」に登場する虎杖悠仁・伏黒恵・乙骨憂太・脹相・禪院直哉・コガネをモチーフにしたファッションアイテムとグッズセットを含む全8型のアイテムです。

ファッションアイテムは、各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツや、第3期「死滅回游」のスーパーティザービジュアルを刺繍で表現したコーチジャケットに加え、虎杖悠仁と脹相が忌庫を覗き込むシーンや「死滅回游」へ向けて出発するシーンをプリントしたフーディーなどを展開します。また、グッズセットのアクリルキーハンガーは、“窓の格子”をモチーフにデザインされています。一部アイテムには、本企画オリジナルのロゴを使用しています。

・受注販売期間：2026年4月27日（月）正午 ～ 2026年5月25日（月）18:00

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2258891

※4月27日（月）正午より商品公開

・お届け時期：2026年8月中旬予定

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて＞

（左上から）

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN オーバーサイズTシャツ（2色展開）：6,930円（税込）

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN ロゴステッチTシャツ（5種展開）：9,900円（税込）※画像は「虎杖悠仁」ver.

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN ダブルジップフーディー（3種展開）：12,100円（税込）※画像は「虎杖悠仁・脹相」ver.

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN ニットポロ（3色展開）：12,100円（税込）

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN シャツ（2色展開）：9,680円（税込）

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN コーチジャケット：33,000円（税込）

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 × ZOZOTOWN キャップ＋バンダナセット（3種展開）：6,600円（税込）※画像は「虎杖悠仁」ver.

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」× ZOZOTOWN アクリルキーハンガー付きメタルキーホルダー（5種展開）：4,950円（税込）※画像は「虎杖悠仁」ver.

＜『呪術廻戦』について＞

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部（デジタル版含む）を突破している。2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会