東京メトロ主要16駅 309面のディスプレイに！ ～TONICHIの法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」～

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」(https://tnexta.com/)(https://tnexta.com/)を開発・販売する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下 TONICHI）は、4月20日（月）から26日（日）までの1週間、東京メトロ主要16駅に設置された計309面の柱巻きデジタルサイネージで、期間限定のPR動画を放映しています。動画はアニメムービーに定評のあるFUNNYMOVIE制作で、通勤途中のビジネスパーソンの胸にチクチク刺さる「あのフレーズ(https://www.youtube.com/watch?v=mn0AGQCIAeU)」が、メトロの駅を駆け巡ります。

■ 16駅309面！ビジネスの拠点となる主要駅で「ネクスタ・メイシ」

東京メトロ「日本橋」駅のMCV (C)️FUNNYMOVIE

今回の広告展開では、東京メトロの主要16駅に設置された「MCV（メトロコンコースビジョン）」を使用します。朝5時から深夜24時まで、ビジネスパーソンの動線上に位置する309面のディスプレイで、「ネクスタ・メイシ」のシュールで笑える世界観をお届けします。

掲出期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）掲出場所：東京メトロ MCV 1weekスポット（主要16駅：銀座、日本橋、上野、池袋、新宿、有楽町、六本木など）

放映面数： 計309面（各駅柱ディスプレイ） 放映時間： 5:00～24:00

※広告掲出に関して駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ 「ま、ま、ま、まーだそんなことやってるの!?」15秒に詰まった濃縮アニメ

放映中のアニメは1回15秒。今も「手で入力、手で検索」の方々に向けて、「そろそろアプリにしませんか？」とご提案。「ま、ま、ま、まーだそんなことやってるの!?」という強烈なフレーズが、DXを検討中の企業担当者の背中を押す内容となっています。

15秒動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=mn0AGQCIAeU

■ 法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

「高い」「面倒くさい」「セキュリティが不安」といった導入の壁を打ち破る、シンプルで低価格なクラウド型法人向け名刺管理アプリです。「名刺管理サービスは高い」という常識を覆し、1ユーザーあたり月額660円（税込）からというリーズナブルな価格設定を実現しました。初期費用0円、さらに登録枚数も無制限。枚数を気にせず、全社で人脈資産を共有することが可能です。

株式会社ファニムビ

キャラクターの力で社会の変化にコミットするクリエイティブ集団。笑いと音楽の力を

駆使したアニメやコマーシャルを制作し、ジャンルに絞られず世界に「新しい視点」を

生み出す為に活動している。「えんむす」「新人ナースボルみ」など代表作多数

プレスリリースはこちら（PDF）

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