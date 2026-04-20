【ドン・キホーテ限定(※1)】「MY ROUTINE POWER」から「もう袋には戻れない。本気でラクなボトル。」プロテインの“当たり前”を変える『マイルーティーン POWER 900g』新登場

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、日々の健やかさを支えるブランド「MY ROUTINE（マイルーティーン）」のシリーズである「MY ROUTINE POWER（マイルーティーン パワー）」は、ボトルタイプのプロテイン『マイルーティーン POWER チョコレート風味 900g』を、2026年4月25日（土）に全国のドン・キホーテ(※1)限定で発売いたします。

※1 4月25日(土)より順次店舗での取り扱いを開始いたします。一部取り扱いのない店舗もございます。

自分を超える、その力が「POWER」

「MY ROUTINE POWER」は、挑戦を続けるあなたの限界突破を共に目指し、ハードなトレーニングに打ち勝つHMBと、健康や運動をサポートするβ-アラニンを配合。さらに、毎日に欠かせない11種のビタミンもバランスよく配合し、自分に負けない強さを保ちながら、“限界を超える”トレーニングに寄り添うブランドです。

■商品の特長

■フレーバーのご紹介

- 1食(35g)あたり良質なタンパク質を25g以上摂れるマイルーティーンPOWERは、日本人に理想とされる1食25g以上のタンパク質が摂取できるよう設計されています。- 11種のビタミンを配合ビタミンBやビタミンA、ビタミンC、ビタミンDなど毎日の生活に欠かせないビタミンを配合しています。- β-アラニンを2,700mg(※2)配合持久力を必要とするスポーツにおすすめとされるβ-アラニンを配合し、健康や運動をサポートします。- HMBカルシウムを900mg(※2)配合体内では合成できない「必須アミノ酸」の一種で、筋肉の健康維持をサポートするのに重要な役割をすると言われています。- 毎日の一杯が、ラクになるパウチでありがちな『チャックが閉まらない開閉ストレス』を軽減！開ける・すくう・閉めるがスムーズになり、しっかり閉まるフタと自立設計なので、スマートに収納できます。※2 1袋あたりチョコレート風味

ほどよいコクと深みがハードワーク後の体と心を満たす本格派。甘さ控えめで飽きのこない王道フレーバー。ハードワークの後にしっかりと身体と心を満たし、飽きのこないバランスで毎日続けやすい味わいです。プロテインに求められる「飲みやすさ」と「本格派の満足感」を両立し、初心者から上級者まで幅広い層に支持されるベーシックな一杯。

■開発背景

近年、健康志向やトレーニング需要の高まりにより、プロテインを日常的に取り入れる方が増えています。一方で、従来のパウチ型プロテインは「チャックが閉まりにくい」「粉がこぼれやすい」「収納しづらい」といった、日常使いにおけるストレスが課題として存在していました。

こうした“続けるうえでの小さなストレス”に着目し、「もっとラクに、もっとスマートに続けられるプロテイン体験」を提供するため、本商品を開発しました。

【商品概要】

■商品名：マイルーティーン POWER チョコレート風味 900g

■内容量 ／価格：900g ／ 5,499円（税抜）5,939円(税込)

■発売日 ／ 取扱店舗：4月25日(土)／ ドン・キホーテ限定(※1)

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■お客様からのお問い合わせ先:フリーダイヤル 0120-487-402

■マイルーティーンPOWER紹介サイト：https://www.myroutine.jp/brand/myroutine-power/ (https://www.myroutine.jp/brand/myroutine-power/)

※1 4月25日(土)より順次店舗での取り扱いを開始いたします。一部取り扱いのない店舗もございます。

＜参考資料＞

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

ブランドサイト：https://www.myroutine.jp(https://www.myroutine.jp)

＜商品ラインナップ＞

プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。