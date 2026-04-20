【佐賀県唐津市】九州のアクティビティ！ルートグランブルーを体験できる！電動トゥクトゥクレンタカー「Kari Tuku」
株式会社GSC（本社：福岡市、代表：永田浩文）は、佐賀県唐津市と福岡県二丈町を電動（EV）トゥクトゥクで巡る、グランブルーアクティビティレンタカー「Kari Tuku（カリトゥク）」の新サービスの開始をお知らせします。
普通自動車免許で誰でも運転できる電動トゥクトゥクは、潮風を感じながら絶景の海岸線を走る、開放的な非日常の移動体験を提供します。旅のスタイルに合わせて選べる3つのモデルコースを用意しており、唐津の海やグルメ、インスタ映えするカフェ巡りを満喫していただけます。
「Kari Tuku（カリトゥク）」公式サイト： https://karatsu-tuktuk.com(https://karatsu-tuktuk.com)
ルートグランブルー北浜
「Kari Tuku（カリトゥク）」2026年4月20日より新しいサービススタート
1. 唐津のホテルと新サービス
2026年4月20日より、唐津のグランブルーアクティビティレンタカーカリトゥクが「虹の松原ホテル
TheBeach」https://nijimatsu.jp と、虹の松原東側に隣接する、See Style Resort Oceanホテルと
提携しサービスを開始しました。各ホテルに宿泊しカリトゥクを予約すると、割引料金で利用できます。
3時間利用は、11,000円→10,000円
2時間利用は、 8,800円→ 8,000円
虹ノ松原ホテルTHE BEACH
Sea Style Resort Ocean
2. 2026年ゴールデンウイークから、 名護屋城茶苑「海月」と提携開始
唐津市鎮西町名護屋にある、豊臣秀吉の歴史的前線基地である名古屋城址に隣接する茶房「海月」と提携、トゥクトゥクドライブの休憩スポットとして、抹茶で一服。苑内は日本庭園と広間のある茶屋棟と離れの茶室があります。
名護屋城茶苑「海月」
抹茶と和菓子
3. ３つのテーマ別オススメルート
「Kari Tuku」では、旅のスタイルに合わせて選べる3つのモデルコースをご用意しています。
カリトゥクドライブコース
１. 唐津の海を満喫！「ルート・グランブルー」コース（片道約18km）
虹ノ松原から唐津城方面へ。絶景ビーチや地元の直売所や人気のカフェに立ち寄りながら、唐津の海の魅力を存分に楽しめます。
２. グルメも満喫！「ルート・グランブルー＆呼子」コース（片道約24km）
「ルート・グランブルー」に加え、国指定天然記念物の「七ツ釜」や「呼子の朝市」など、唐津の絶景とグルメを堪能できるコースです。
ルートグランブルー入口
呼子朝市通り
３. 女性に人気！糸島カフェ巡り「ルート・コーストライン」コース（片道約14km）
「鳴き砂の浜」として知られる「姉子の浜」や、菜の花畑「福ふくの里」を巡り、糸島の人気カフェを訪れる、女性におすすめのコースです。
「姉子の浜」
「福ふくの里」の菜の花畑
サービス概要
店舗名: グランブルーアクティビティレンタカー Kari Tuku（カリトゥク）
住所: 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1116-1「フクシマストア」横（JR浜崎駅より徒歩2分）
営業時間：10:00~17:00
定休日：不定休
料金: 1時間 5,000円、2時間 8,800円、3時間 11,000円
URL: https://karatsu-tuktuk.com (WEB予約可能)
E-mail:info@karatsu-tuktuk.com
TEL: 070-5272-5558（担当: 永田）
イベント情報
今後の展開
今後は、さらに、新しいドライブコースを提案します。
会社概要
会社名：株式会社GSC
所在地：福岡市中央区六本松3丁目
代表者：代表取締役 永田 浩文
設立：2024年11月
事業内容：電動トゥクトゥクを基軸とした、リゾートレンタカー業。各種コンサルティング事業
URL: https://karatsu-tuktuk.com