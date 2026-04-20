「いつかやる」を「今すぐ試す」へ。戦略倒れを防ぐPoC×実行伴走ウェビナーを4月23日に開催。月間10個のテスト施策を実現する「動く検証」の正体とは

モンスターバンク株式会社

ビジネスの「試着」を可能にするPoCプラットフォーム『Proofly（プルーフリー）』を運営するモンスターバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鳥羽和真）は、戦略から実行までを現場主義で支援する株式会社koujitsu（代表取締役：柴田雄平氏）と共同で、2026年4月23日（木）14時よりオンラインウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、「社内に動かせる人間がいない」「コンサルの提言だけで終わってしまう」という経営者の孤独な課題を解決すべく、1ヶ月で10個の施策を回し、失敗の確率を最小限に抑えながら企業成長を最大化させる「検証型意思決定」のメソッドを公開します。

■ 開催背景：コンサルと代理店の間に存在する「実行の空白」 多くの企業が「マーケティング費用をかけているが成果が見えない」「新しい事業を始めたいが社内リソースが足りない」という課題に直面しています。その背景には、戦略を提言する「コンサルティング」と、広告を運用する「代理店」の間に、現場で仮説を検証し改善し続ける「実行者」が不在であるという構造的な問題があります。

本ウェビナーでは、その「空白」を埋めるべく、現場常駐・実務代行まで踏み込む「EMO（Execution Managing Officer）」モデルを提唱するモンスターバンクと、数々の大手・中小企業を伴走支援してきたkoujitsuが登壇。机上の空論ではない、泥臭くも確実な「勝ちパターンの見つけ方」を徹底解説します。

■ 当日のコンテンツ

- なぜコンサルは動かないのか？：業界の構造的な課題と失敗の本質- 伴走支援のリアル（事例トーク）：koujitsuが現場でどのように「手足」となるのか- 「試着」してから動く新しい意思決定：Prooflyを活用した低リスク・高回転の検証術- リアル対談：ここだけの失敗談：成功の裏側にある「やってはいけない」施策- Q&Aセッション：参加者のお悩みにその場で回答

■ 登壇者プロフィール

柴田 雄平（株式会社koujitsu 代表取締役）

ソニー、三井不動産、クレディセゾン等の支援実績多数。

「戦略を作って終わり」ではなく、現場で一緒に動くことをモットーとする伴走支援のスペシャリスト。

鳥羽 和真（モンスターバンク株式会社 代表取締役）

「ビジネスの孤独なギャンブルを、確信ある挑戦に変える」をミッションに、PoCプラットフォーム『Proofly』を運営。失敗を許容し、資産に変える社会の実現を目指す。

■ イベント概要

日時：2026年4月23日（木）14:00 - 15:00

場所：オンライン（Zoom開催を予定）

対象：売上5億～50億規模の経営者、事業部長、マーケティング責任者

参加費：無料（事前登録制）

お申込みはこちら :https://fusion.webinarbase.net/seminar/lp/monster-bank/landing-page/a4c7b

【会社概要】

モンスターバンク株式会社について

「すべての意思決定に、『確かなものさし』が備わる社会にする」をビジョンに掲げ、

新規事業やマーケティング施策の概念実証（PoC）を一気通貫で支援するプラットフォーム『Proofly』を運営しています。専門家による実行支援（EMOモデル）とデータ可視化により、企業の挑戦におけるリスクを最小化し、成功確度を高めるサポートを提供しています。

設立：2025年7月

所在地：東京都港区六本木7-7-7 8F

代表者：代表取締役 鳥羽 和真

事業内容：PoCプラットフォーム「Proofly」の開発・運営、効果検証コンサルティング