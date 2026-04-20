【5/13-15 開催】デジタル・ナレッジ、第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）に出展［東京ビッグサイト 西3・4ホール］
詳細・来場登録はコチラ :
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47167/
1995年創業、日本初のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される、第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）に出展いたします。
《第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）とは》
デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。
【同時開催展示会】
◆住まい・建築・不動産の総合展［BREX］
◆人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］
《出展の背景と見どころ》
深刻な人手不足に直面する店舗運営・サービス業界において、新人教育の早期戦力化と教育品質の均一化は急務となっています。
本ブースでは、動画研修や集合研修、現場での「OJT」を一元管理できるeラーニングシステム『KnowledgeDeliver』の最新版を展示いたします。現場教育を“見える化”するOJTオプションや、次世代 教材作成・監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」を初披露。
会場セミナーでもご紹介しますのでぜひご参加ください。
開催概要
会場：東京ビッグサイト 西展示棟 3・4ホール《コマ番号 W6-58》
日程：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00
入場料：無料（※公式サイトからの事前登録制(https://innovent-expo.jp/odex/entry/)）
会場セミナー
教育DX×生成AIにて組織改革！「教える」を科学する。
次世代教材生成・品質監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」
AIを活用して人事や研修担当が組織設計と人事制度を行う現在、教育DXのプロフェッショナル集団「デジタル・ナレッジ」が研修教材を用いて「組織の人員スキルの可視化」や「研修内容の構築と監査」を行う新サービスをご紹介します。
会場：東京ビッグサイト 西展示棟 3・4ホール《セミナー会場C》
日程：2026年5月13日（水）15:30～16:00
登壇：株式会社デジタル・ナレッジ 執行役員 COO室 COO補佐 野原 成幸
申込：https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#C-7
主な展示内容
初披露！次世代 教材作成・監査プラットフォーム
「Knowledge ID MAP」
学習者が習得すべき「原子スキル」をデータベース化した「Knowledge ID MAP」をベースに、KSA（知識・技術・態度）モデルへと分類。テキスト教科書、動画用スライド（画像生成）、ナレーション台本、LMS用の確認テスト（CSV）までを一括で自動生成。
また「コンテンツ監査」モードでは、お手持ちの動画やドキュメントをアップロードするだけで、専門用語の正確性、コンプライアンスリスク、組織人材に適しているかをAIが監査し、詳細なレポートを出力します。
LMSの決定版！「KnowledgeDeliver」
学習・教材作成・運用管理のすべてを備えたLMS。3,000社以上の導入実績を誇り、多言語対応やカスタマイズ性にも優れています。
現場で学び、即戦力へ。「OJTオプション」
チェックシートを用いたリアルタイムな評価管理により、現場での成長を「見える化」し、育成の質を高めます。
スキルマネジメントサービス「KnowledgeDeliver Skill+」
今話題のオープンバッジを活用し、「できること（スキル）」を可視化。企業の人材戦略を支えます。
AI時代の即戦力をオンライン研修で育成！
この充実内容で、実質負担額7,533円/人より
業務効率化・競争力アップに直結する、AI対応知識を実践実例とともにオンライン動画で。
学べばわかる、職場が変わる。
・人材開発支援助成金助成対象の研修
・最先端の知識を持つ講師陣
・受講期間はたっぷり6か月間。期間中、LMSに自社資料UPも可能
詳細・来場申込はこちら :
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47167/
同日開催「EDIX東京」にも出展いたします
同日、東京ビッグサイト 東２ホールでは、
学校・教育機関、企業の人事・研修部門など、教育に関わる方に向けた日本最大の展示会「EDIX東京」に出展いたします。
「EDIX東京」出展詳細はこちら :
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47147/
株式会社デジタル・ナレッジについて
教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。
私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。
デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。
【会社概要】
株式会社デジタル・ナレッジ
東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）
代表取締役社長 はが 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児
本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原
TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)
http://www.digital-knowledge.co.jp/