“人生の転機”に火がついた瞬間を辿る、Podcast番組「火がついた日」に元レーシングライダー・片山敬済氏が登場
ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「Podcast Studio Japan（ポッドキャストスタジオジャパン）」を運営するOCEAN INCUBATE合同会社（東京都目黒区）は、人生の転機にフォーカスした番組「火がついた日」にて、元レーシングライダー・片山敬済氏をゲストに迎えた最新エピソードを公開いたしました。
■「火がついた日」とは
「火がついた日」は、各業界で活躍する人物が“心に火がついた瞬間”をテーマに、その原点や転機を深掘りする対談型Podcast番組です。
ビジネス、スポーツ、教育など多様な分野のゲストを迎え、「なぜその道を選んだのか」「何が人生を変えたのか」といったストーリーを、臨場感ある対話形式で届けています。
■番組概要
▼番組名：火がついた日
▼配信媒体：Spotify/Apple Podcast/Amazon Music
▼配信時間：1エピソード 約30～40分
https://open.spotify.com/show/2CzJTkZUgE0jVVzKfPnLFR?si=68662b9208a347b9
▼出演
・炭谷俊樹（ホスト）
神戸情報大学院大学 学長
（一社）探究推進機構 代表理事
ラーンネット・グローバルスクール創設者
TANKYU Methodの創設者として30年間子どもや100カ国以上の若者の探究心に火をつけてきた。
https://note.com/sumisumi2020/n/n2761d434af59
・渡辺奈菜（MC）
NHK鳥取放送局リポーター、エフエムラジオ新潟パーソナリティ、
テレビユー福島アナウンサーを経て、現在はナレーション、司会など幅広く活動。
■今回のゲスト：片山敬済氏
今回のゲストは、元世界グランプリレーシングライダーであり、日本人として初めてロードレース世界選手権で優勝を果たした片山敬済氏。
本エピソードでは、
・レーシングの世界に足を踏み入れたきっかけ
・世界で戦う中で直面した壁と突破の瞬間
・人生において“火がついた”決定的な出来事
など、トップアスリートとしての原点と、その後の人生観に迫る内容となっています。
単なる成功談ではなく、「なぜ挑戦し続けられたのか」という内面の葛藤や意思決定にも踏み込み、ビジネスパーソンにとっても示唆の多い内容です。
エピソードURL：https://open.spotify.com/episode/1wJBfHHdKtVsmAhWnEAcX5?si=u-PX7anuT_yahCGslgxQWQ
■これまでに公開された一部エピソード
エピソード1
「宿題しなさい」は逆効果？ 子供の主体性を奪う「習い事の食べ過ぎ」とは
炭谷氏が提唱する、子供の「主体性」の見極め方や、現代の子供たちが陥りがちな「習い事の食べ過ぎ（与えすぎ）」問題について深く掘り下げます。
https://open.spotify.com/episode/57s3FMaquneARvZKzlij4F?si=saTRaoqvQbGi66MeVX2gag
エピソード7
山の穴掘りから経営コンサルタントへ！ラーンネット第1期生が語る「アクセル全開」の子供時代
炭谷氏が30年前に創設した子供の個性を生かす学校「ラーンネット・グローバルスクール」からフルスクール第1期生の卒業生をゲストにお迎えします。
https://open.spotify.com/episode/5bR47tDRYAnKGV9umyi0dS?si=-YopInr5QwC2L42hmr3KWQ
エピソード8
「運」を味方につける主体性の秘密！22歳で牧場主となり、200頭の牛と向き合う日々
炭谷氏が30年前に創設した子供の個性を生かす学校「ラーンネット・グローバルスクール」の卒業生で北海道で約200頭の乳牛（育成牛）を預かって育てる育成牧場の経営者をゲストにお迎えします。
https://open.spotify.com/episode/0UGfQqLClcZy8LvbvGDX1P?si=DzYWSIOvS1qUKtmXYIMleQ
■PodcastStudioJapanの取り組み
PodcastStudioJapanは、単なる音声コンテンツ制作にとどまらず、経営者や専門家の「想い」や「ストーリー」を軸にした番組づくりを支援しています。
特に、
・経営者や専門家のブランディング強化
・見込み顧客との信頼関係構築
・コンテンツを起点としたマーケティング戦略設計
といった領域において、企画・制作・運用までを一貫してサポートしています。
▼選ばれる5つの理由
1.信頼できるプロMC陣
民放出身者をはじめとした経験豊富なMCが担当。安心感のある進行で、番組のクオリティを安定して担保します。
2.すべて任せられるワンストップ対応
企画・収録・編集・配信・分析まで一括対応。手間なく、スムーズに番組運用をスタートできます。
3.無理なく続けられる料金設計
固定費を抑えた運営モデルにより、高品質を維持しながらコスト最適化を実現します。
4.MC同士で磨き合うコミュニティ
現役MC同士が互いの番組をチェックし合うことで、継続的にクオリティを向上させる仕組みがあります。
5.コンテンツを最大活用するリパーパス戦略
1回の収録からショート動画を複数展開。認知獲得の導線を広げ、成果につなげます。
お問い合わせはこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJ_w0kr-9BH5bxjGbl57faD8FAD1E2fxwQZMRTGUymFW5Ng/viewform?pli=1
■会社概要
会社名： OCEAN INCUBATE合同会社
所在地： 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-12RJ3
設立：2025年10月
事業内容： ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「PodcastStudioJapan」の運営
会社URL：https://www.ocean-incubate.boats/