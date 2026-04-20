“人生の転機”に火がついた瞬間を辿る、Podcast番組「火がついた日」に元レーシングライダー・片山敬済氏が登場

OCEAN INCUBATE合同会社

ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「Podcast Studio Japan（ポッドキャストスタジオジャパン）」を運営するOCEAN INCUBATE合同会社（東京都目黒区）は、人生の転機にフォーカスした番組「火がついた日」にて、元レーシングライダー・片山敬済氏をゲストに迎えた最新エピソードを公開いたしました。

■「火がついた日」とは

「火がついた日」は、各業界で活躍する人物が“心に火がついた瞬間”をテーマに、その原点や転機を深掘りする対談型Podcast番組です。

ビジネス、スポーツ、教育など多様な分野のゲストを迎え、「なぜその道を選んだのか」「何が人生を変えたのか」といったストーリーを、臨場感ある対話形式で届けています。

■番組概要

▼番組名：火がついた日

▼配信媒体：Spotify/Apple Podcast/Amazon Music

▼配信時間：1エピソード 約30～40分

https://open.spotify.com/show/2CzJTkZUgE0jVVzKfPnLFR?si=68662b9208a347b9

▼出演

・炭谷俊樹（ホスト）

神戸情報大学院大学 学長

（一社）探究推進機構 代表理事

ラーンネット・グローバルスクール創設者

TANKYU Methodの創設者として30年間子どもや100カ国以上の若者の探究心に火をつけてきた。

https://note.com/sumisumi2020/n/n2761d434af59

・渡辺奈菜（MC）

NHK鳥取放送局リポーター、エフエムラジオ新潟パーソナリティ、

テレビユー福島アナウンサーを経て、現在はナレーション、司会など幅広く活動。

■今回のゲスト：片山敬済氏

今回のゲストは、元世界グランプリレーシングライダーであり、日本人として初めてロードレース世界選手権で優勝を果たした片山敬済氏。

本エピソードでは、

・レーシングの世界に足を踏み入れたきっかけ

・世界で戦う中で直面した壁と突破の瞬間

・人生において“火がついた”決定的な出来事

など、トップアスリートとしての原点と、その後の人生観に迫る内容となっています。

単なる成功談ではなく、「なぜ挑戦し続けられたのか」という内面の葛藤や意思決定にも踏み込み、ビジネスパーソンにとっても示唆の多い内容です。

エピソードURL：https://open.spotify.com/episode/1wJBfHHdKtVsmAhWnEAcX5?si=u-PX7anuT_yahCGslgxQWQ

■これまでに公開された一部エピソード

エピソード1

「宿題しなさい」は逆効果？ 子供の主体性を奪う「習い事の食べ過ぎ」とは

炭谷氏が提唱する、子供の「主体性」の見極め方や、現代の子供たちが陥りがちな「習い事の食べ過ぎ（与えすぎ）」問題について深く掘り下げます。

https://open.spotify.com/episode/57s3FMaquneARvZKzlij4F?si=saTRaoqvQbGi66MeVX2gag

エピソード7

山の穴掘りから経営コンサルタントへ！ラーンネット第1期生が語る「アクセル全開」の子供時代

炭谷氏が30年前に創設した子供の個性を生かす学校「ラーンネット・グローバルスクール」からフルスクール第1期生の卒業生をゲストにお迎えします。

https://open.spotify.com/episode/5bR47tDRYAnKGV9umyi0dS?si=-YopInr5QwC2L42hmr3KWQ



エピソード8

「運」を味方につける主体性の秘密！22歳で牧場主となり、200頭の牛と向き合う日々

炭谷氏が30年前に創設した子供の個性を生かす学校「ラーンネット・グローバルスクール」の卒業生で北海道で約200頭の乳牛（育成牛）を預かって育てる育成牧場の経営者をゲストにお迎えします。

https://open.spotify.com/episode/0UGfQqLClcZy8LvbvGDX1P?si=DzYWSIOvS1qUKtmXYIMleQ

■PodcastStudioJapanの取り組み

PodcastStudioJapanは、単なる音声コンテンツ制作にとどまらず、経営者や専門家の「想い」や「ストーリー」を軸にした番組づくりを支援しています。

特に、

・経営者や専門家のブランディング強化

・見込み顧客との信頼関係構築

・コンテンツを起点としたマーケティング戦略設計

といった領域において、企画・制作・運用までを一貫してサポートしています。

▼選ばれる5つの理由

1.信頼できるプロMC陣

民放出身者をはじめとした経験豊富なMCが担当。安心感のある進行で、番組のクオリティを安定して担保します。

2.すべて任せられるワンストップ対応

企画・収録・編集・配信・分析まで一括対応。手間なく、スムーズに番組運用をスタートできます。

3.無理なく続けられる料金設計

固定費を抑えた運営モデルにより、高品質を維持しながらコスト最適化を実現します。

4.MC同士で磨き合うコミュニティ

現役MC同士が互いの番組をチェックし合うことで、継続的にクオリティを向上させる仕組みがあります。

5.コンテンツを最大活用するリパーパス戦略

1回の収録からショート動画を複数展開。認知獲得の導線を広げ、成果につなげます。

お問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTJ_w0kr-9BH5bxjGbl57faD8FAD1E2fxwQZMRTGUymFW5Ng/viewform?pli=1

■会社概要

会社名： OCEAN INCUBATE合同会社

所在地： 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-12RJ3

設立：2025年10月

事業内容： ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「PodcastStudioJapan」の運営

会社URL：https://www.ocean-incubate.boats/