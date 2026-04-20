ブラザーロジテック、クラウドWMS×物流ロボットで作業時間60％短縮、保管効率2倍を実現

株式会社セイノー情報サービス

物流現場では、人手不足や高齢化、保管スペースの制約が深刻化しています。ブラザーロジテック株式会社は、こうした課題解決のためにクラウド型WMS「SLIMS」を導入し、業務の安定運用と効率化を実現しました。さらに、港第1倉庫では、自律走行型ロボット「HAIROBOTICS ACR（以下ハイロボ）」を組み合わせ、作業者が倉庫内を歩かずにピッキングできる環境を整え、業務効率と保管効率の大幅な向上を達成しています。

本記事では、港第1倉庫での取り組みと成果をご紹介します。

老朽化したWMSと現場の課題

ブラザーロジテック株式会社 港第一倉庫 ハイロボエリアの風景

同社は名古屋市内を中心に複数拠点を運営し、入荷から保管、出荷まで一貫した物流サービスを提供しています。長年利用してきたオンプレミス型WMSの老朽化が進み、処理速度やシステム連携に課題を感じていました。また、管理コードが工程ごとに異なるため、確認作業の手間が多く、効率化やミス防止の面でも見直しが求められていました。加えて、作業者の高齢化に伴い、倉庫内での移動や作業時の身体的な負担を軽減することも課題となっていました。

クラウドWMSへの刷新で安定運用を実現

こうした課題を解決するため、同社はSLIMSを採用。これにより処理速度と安定性が向上し、業務停止のリスクは大幅に低減しました。24時間365日のサポート体制を整備し、トラブル発生時の対応力も強化しました。また、システム刷新と並行して業務プロセスの見直しを進め、管理コードを統一しました。その結果、帳票印刷は削減され、工程間の確認作業も簡素化されました。

こうした取り組みによって、現場オペレーションはよりシンプルで効率的な形へと改善しています。

ハイロボ導入で高密度保管と作業効率化を実現

港第1倉庫では、ハイロボを導入しました。従来は作業者が倉庫内を移動してコンテナを取りに行く必要があり、ピッキング作業の効率や空間活用に課題がありました。ハイロボにより天井高5.5mの空間を最大限に活用でき、作業者は指定エリアで効率よくピッキングできる環境が整いました。

作業時間60％短縮、保管効率は約2倍に

SLIMSとハイロボによる業務の流れ

SLIMSとハイロボの連携で作業フローが自動化され、作業者は倉庫内を移動せずにピッキングできるようになりました。その結果、身体的負担は大きく軽減され、作業時間も約60％短縮。さらに、高さ5mのラックを活用することで保管効率は約2倍に向上し、省スペースでの生産性向上も実現しています。

データ活用とAIによる次なる進化へ

今後は蓄積データを経営指標や荷主へのフィードバック、現場改善に活用し、よりデータドリブンな物流管理を目指しています。将来的にはAIを活用し、作業ナビゲーションや障害発生時の支援など、現場を支える仕組みの高度化も視野に入れています。WMSとロボットの融合によって実現した業務効率化と空間最適化は、ブラザーロジテックの取り組みが次世代物流のモデルケースであることを示しています。

詳細を見る :https://www.siscloud.jp/introduction/brother-logitec.html

セイノー情報サービスとは

セイノーホールディングスグループのIT企業として、倉庫管理システム「SLIMS」をはじめとする物流システムの開発・運用などのITサービスと、物流センター運営をはじめとする物流アウトソーシングサービスの2つの事業を展開しています。LLP（リードロジスティクスプロバイダー）のコンセプトのもと、物流のあるべき姿をお客様とともに描きながら、設計から運用・改善まで一貫して支援しています。

会社名：株式会社セイノー情報サービス

代表者：代表取締役社長 矢野 光章

設 立：1984年 3月 1日

URL ：https://www.siscloud.jp/

お問い合わせはこちら :https://pages.siscloud.jp/othertoiawase.html物流ロボットに関するお悩みはお気軽にご相談ください