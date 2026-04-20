【日本弁理士会】アジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech TOKYO 2026」に出展します！

日本弁理士会

日本弁理士会（東京都千代田区、会長：北村 修一郎）は、2026年4月27日～29日（27日、28日：ビジネスデイ、29日：パブリックデイ）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に、特許庁とともに共同出展いたします。

スタートアップの成長において、「知的財産（知財）戦略」は資金調達や市場競争力を左右する重要な鍵です。しかし、一方で「具体的にどのような支援が受けられるのか」「弁理士がどう関わるのか」がイメージしにくいという声も少なくありません。

そこで本ブースでは、以下の3点を中心に展示・ご案内を行います。

１. 支援事例とスタートアップの生の声

実際に日本弁理士会の支援を活用し、知財を武器に成長を遂げたスタートアップ企業のインタビューや感想をパネル展示でご紹介します。

・「相談して何が変わったか」

・「事業への具体的なインパクト」

といった、リアルな体験談を通じて支援効果を実感いただけます。

２. スタートアップ支援事業のご案内

日本弁理士会が提供する各種無料支援メニューを分かりやすく解説します。

・知財相談サービス

・専門家（弁理士・技術者）派遣 など

知財戦略の第一歩を踏み出したい方、事業拡大に向けた知財活用にお悩みの方に最適なサポート内容をご案内します。

３. スタートアップ企業との共同出展

実際に支援を受けたスタートアップ企業を本ブースにお迎えし、特許発明を活かした製品やサービスの実物展示、支援によって得られた成果を紹介していただきます。来場者の皆さまは創業者と直接対話することで、支援のリアルな効果や知財活用のイメージをより深く体感できます。

知財戦略を強化し、次のステージへと飛躍したい皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ぜひ、特許庁・日本弁理士会の共同ブースへお立ち寄りください。

※4/29（水）のパブリックデイでは、日本弁理士会のマスコットキャラクター「はっぴょん」が皆さまをお待ちしております。



●「SusHi Tech Tokyo 2026」とは

アジア最大級の規模を誇るイノベーションカンファレンスで、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、研究機関、行政機関などが一堂に会し、最新テクノロジーや社会課題解決のための取り組みを発信・共有する場です。

【開催概要】

・日時：2026年4月27日（月）～29日（水）

・会場：東京ビッグサイト 西1-4ホール（https://www.bigsight.jp/）

・主催：SusHi Tech実行委員会（東京都、各種産業団体 他）

※入場には事前登録が必要です。詳細はSusHi Tech Tokyo 公式 サイト をご確認ください。

公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

●日本弁理士会について

日本弁理士会（JPAA）は、知的財産の専門家である弁理士（約12,000 名）全員の加入が義務付けられた弁理士法に基づく特別民間法人です。弁理士制度は120 年を経ています。会員弁理士の品位保持、会員の登録、連絡及び監督を行うとともに、研修を通じた会員の能力研鑽と向上、知的財産権制度の研究と普及を行っており、知的財産権を取得したい方やご興味のある方のために知的財産に関する情報の提供や無料相談を常時行っています。

https://www.jpaa.or.jp/

＜本プレスリリースに関する担当部署＞

日本弁理士会事務局 経営・支援室 E-mail:keiei@jpaa.or.jp