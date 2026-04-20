【エムディー株式会社】採用ブランディング動画を公開

エムディー株式会社



エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、このたび採用ブランディング動画を制作し、採用サイトにて公開しました。本動画は、2025年7月に実施したMVV（Mission・Vision・Value）の刷新、その後のコーポレートサイトおよびコーポレートアイデンティティの刷新を経て、現在の当社の考え方や働く魅力をより多くの方に届けることを目的として制作したものです。

■採用ブランディング動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5pqI6MpQZms ]

■採用ブランディング動画制作の背景

当社はこれまで、事業成長と組織拡大を見据え、企業としてのあり方や目指す方向性をあらためて見つめ直し、MVVの刷新を進めてまいりました。さらに、社外に向けたブランド発信を強化するため、コーポレートサイトおよびコーポレートサイトアイデンティティの刷新にも取り組み、企業としてのメッセージを一貫して伝える基盤を整えてきました。

■動画で伝えたい当社の価値観と働く魅力

公開する採用ブランディング動画は、当社が何を目指しているのか、どのような価値観を大切にしているのか、そしてどのような仲間とともに次の成長をつくっていきたいのかを、映像を通じてより直感的に伝える内容となっています。

本動画では、事業内容だけでなく、当社で働く人財の想いや仕事への向き合い方、組織として大切にしている価値観にも触れています。応募を検討される方に対して、ホームページや求人票だけでは伝えきれない当社らしさを届けることで、相互理解の深い採用につなげていくことを目指しています。

■今後の展開

今後、当社は事業成長に向けて採用活動をさらに強化してまいります。変化を前向きに楽しみ、自ら考え、挑戦し、組織とともに成長していける方との出会いを広げていきたいと考えています。今回の採用動画公開を通じて、当社のMVVや企業文化、事業への想いに共感いただける方々に、より広く当社を知っていただく機会を創出してまいります。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

URL： https://emdi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711