三宅淳詞選手がセントラルサーキット アンバサダーに就任！～ 若きトップドライバーとともに、誰もが楽しめるサーキットへ ～

株式会社ジェイズ・コーポレーション

「ジェイズレーシング」ブランドを世界で展開し2026年1月に株式会社セントラルサーキット（兵庫県多可郡）の全株式を取得した株式会社ジェイズ・コーポレーション（本社：大阪府茨木市、代表取締役：梅本 淳一）は、この度、国内外で活躍するレーシングドライバー三宅淳詞選手が、2026年度のセントラルサーキット アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

■ 国内外で活躍する若きトップドライバー 三宅淳詞選手

三宅淳詞選手は、2026年シーズンにおいてTEAM 5ZIGENよりGTワールドチャレンジアジアに参戦。さらに国内最高峰カテゴリーであるSUPER GT GT500クラスにおいて「リアライズコーポレーション Z」24号車のドライバーとして参戦し、トップレベルの舞台で挑戦を続ける若き実力派ドライバーです。

国内外で培った経験と高いドライビングスキルを武器に、今後さらなる活躍が期待されています。

■誰もが楽しめるサーキットへ。三宅選手とともに広がる新たな挑戦

J’S RACINGはホンダ車専門ブランドとしてのイメージが強い一方、セントラルサーキットはメーカーの垣根を越え、すべてのドライバーが走りを楽しめる場所でありたいと考えています。

三宅選手は、特定のメーカーにとらわれない柔軟なスタンスと親しみやすい人柄を持ち、その想いを体現する存在です。

今回のセントラルサーキットアンバサダー就任により、NISSANユーザーをはじめ、メーカーを問わず国内外のあらゆる自動車オーナーが気軽に参加できるサーキットづくりをさらに推進してまいります。

【アンバサダー活動】

・セントラルサーキット主催イベントへの参加

・走行会でのアドバイスおよびデモラン

・若手育成ドライバーへの助言・メンタリング

・SNSや動画コンテンツを通じた魅力発信

特に若手育成においては、自身が若くして国内外の舞台で挑戦してきた経験を活かし、実践的でリアルなアドバイスが期待されます。

セントラルサーキットでは、「プロの走りを間近で学べる」特別な体験を、訪れるすべてのドライバーに提供してまいります。

■ 三宅淳詞選手 コメント

「この度、2026年度のセントラルサーキット アンバサダーに就任でき、大変光栄です。

国内外のレースで得た経験を活かしながら、サーキットの魅力や走る楽しさをもっと多くの方に伝えていきたいと思っています。

メーカーを問わず、誰もが気軽に走りを楽しめる場所として、セントラルをさらに盛り上げていきたいです。皆さんと一緒に走れる日を楽しみにしています。」

株式会社ジェイズ・コーポレーションは、三宅選手とともに、セントラルサーキットが挑戦するすべてのドライバーのホームサーキットとなることを目指していきます。

これからの活動にぜひご期待ください。

【株式会社ジェイズ・コーポレーションについて】

株式会社ジェイズ・コーポレーションは、ホンダ車専門ブランド「ジェイズレーシング」を展開。

「パーツ開発は常にサーキットで培われる」という理念のもと、世界中で評価される製品を開発・販売しています。 また、年間2500台規模の車両販売事業や高性能ミラーブランド「クラフトスクエア」の展開に加え、物流を担う子会社の株式会社ジェイズトランス、JAF公認コースを運営する株式会社セントラルサーキットを有し、グループ全体で多岐にわたる事業を展開しています。

所在地:大阪府茨木市彩都もえぎ1丁目3-2

代表者:代表取締役 梅本 淳一

創業:1989年11月

URL: https://jscorporation69.com/

【株式会社セントラルサーキットについて】

株式会社セントラルサーキット は、兵庫県多可郡多可町に位置する関西屈指の本格レーシングコースとして、1996年の開業以来、多くのドライバーやチームに親しまれてきたモータースポーツフィールドです。全長2.804kmのJAF公認サーキットとして、四輪・二輪を問わず、多様なカテゴリーの走行会やレースイベントが年間を通して開催されています。

所在地:兵庫県多可郡多可町中区坂本521-1

開業: 1996年

URL: https://central-circuit.com/