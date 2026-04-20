ツヤのある黒髪をキープする。「BLACK WOLF（ブラックウルフ）」がリニューアル！！

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、製薬会社の毛髪科学研究から生まれた髪のエイジングケア＊ブランド「BLACK WOLF（ブラックウルフ）」シリーズをリニューアルし、2026年4月20日（月）より発売いたします。

＊年齢に応じたヘアケア化粧品によるお手入れのこと

BLACK WOLFシリーズは、ツヤのある黒髪と健康な頭皮のため、株式会社ネイチャーラボとの共同開発により誕生しました。シリーズ共通で当社の独自処方である「ブラックアクティブ処方※」を採用。厳選した11種類の保湿成分が、乾燥しがちな頭皮環境を整え、毛髪にツヤを与えます。「洗う（シャンプー）」「整える（コンディショナー）」「仕上げる（エッセンス）」の3ステップで、頭皮と髪をトータルにケアします。

この度のリニューアルでは、より年齢による髪の変化に向き合える処方へと進化しました。「ボリュームアップ ブラックアクティブ シャンプー」「ボリュームアップ ブラックアクティブ コンディショナー」は、ブラックアクティブ処方はそのままに、ハリ・コシ成分を強化し、根元からふんわりとした立ち上がりをサポート。「スカルプ＆ヘアボリューム ブラックアクティブ エッセンス」は従来品の約2倍の濃度のブラックアクティブ処方を採用し、今ある黒髪に潤いとツヤをプラスします。

「ハリ・コシが気になる」「ボリューム感が出にくい」「セットが決まらなくなってきた」などの髪の悩みに気づいたら早めのケアがおすすめ。進化したBLACK WOLFシリーズで、本気のケアを始めてみませんか。

◇製品概要

◇ BLACK WOLFブランドサイト

URL https://brand.taisho.co.jp/blackwolf/

◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800