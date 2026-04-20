(株)Mobitect　カナダBC州でのモジュール住宅製造事業に向け、カナダ3社、韓国のHanwha Oceanと業務提携の締結　バンクーバーにあるTerminal City Clubにて調印式を挙行

株式会社MobitectVancouver Terminal City Clubにて調印式

株式会社Mobitect（本社：東京都港区、代表：田中 晋平）は出資会社のウイング株式会社（本社：東京都千代田区、専務取締役：堀元 秀祠）と共に、カナダにある Western Forest Products社（Director,Business Development：Mark Dubois-Phillips）、 Centurion Lumber Manufacturing社（CEO：Jerry Doman）、We Wai Kai Nation社（Chief Councillor：Ronnie Chickite）と韓国の造船会社 Hanwha Ocean（President of Naval Ship Business：Charlie SC Eoh） とバンクーバーにあるTerminal City Clubにて、(後方左から順に）Matt Kiley, Minister Parmar, Debra Toporowski, Lennard Joe, Denesha Doman をお迎えし、業務提携の締結、調印式を行い、本日2026年4月20日（月）リリースとなります。

Mobile × Architect ＝Mobitect「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」をVisionに掲げる建築会社です。住宅や店舗、施設といった建築物を縛る既存の常識や制約を突破し、クルマや家具のように「持ち運び可能なプロダクト」として、リデザインしていきます。

持ち運べる小さな建物から、空間づくり、街づくり、ライフスタイルやビジネスの在り方を変えていく。それがMobitectの「Mobile × Architect」のかたち。

背景

公式ホームページはこちら :https://mobitect.jp事業拡大につき、加盟工務店及び建築士を募集中

バンクーバー島及びブリティッシュコロンビア州（以下、BC州）全域で持続可能な住宅ソリューションを推進するために協力するという全当事者の共通の意図を反映しています。BC州の木材と付加価値を加える製造工程、市域の理解、地元の雇用、持続可能な林業サイクルをサポートしながら、高品質で手の届く価格の住宅を建設できるという共通の理念に基づいています。

ハンファオーシャン株式会社は、先住民の和解や住宅危機への対応など、カナダの優先事項に対する具体的なコミットメントを示すことを意図しており、ハンファオーシャン株式会社の広範なカナダパートナーシップ戦略を支援することを目的としています。この協力は森林管理から製造、市場アクセスに至るまで森林バリューチェーン全体の先住民の参加を増やすというBC州先住民林業評議会の使命と一致しています。

目的

バンクーバー島及びブリティッシュコロンビア州（以下、BC州）におけるモバイル住宅施設の計画、開発において、高品質で持続可能な競争力のある住宅ソリューションを提供します。

伝統的な領土にある先住民族の住宅、バンクーバー島の住宅を所有していない人々のための住宅、モバイルハウス、BC州全域の緊急及び迅速に支給できる一時避難住居、この施設は森林を住宅の構造体に使用することで建築資材の管理過程を統合し、透明性、持続可能性、コミュニティ及び環境的価値との整合性を確保します。

目標

バンクーバー島及びブリティッシュコロンビア州に

株式会社Mobitectについて

- モジュール型のモバイル住宅製造施設を開発、専門知識とテクノロジー、リソースを活用します。- 先住民コミュニティのためのアフォーダブルハウジング、住宅ソリューションを優先します。- 森林からフレームまでの材料の透明性を確保します。- 特に先住民コミュニティにおける地域経済の発展、訓練、長期雇用を促進します。- 先住民のパートナーシップと参加を永続させるための基盤を構築します。

Mobile × Architect = Mobitect

Mobitectは、「日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える」建築会社です。

【会社概要】

社名：株式会社Mobitect

代表取締役：田中 晋平

役員： 岡本 勇気、堀元 秀祠

本社所在地：東京都港区浜松町2ｰ3ｰ8

WTC annex 11階

資本金： 5,000万

グループ会社： ウイング株式会社（出資会社）

事業内容： 一級建築士事務所、特定建設業、製造業、VC業

HP：https://mobitect.jp