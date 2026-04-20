【米国ランニングシューズブランド“BROOKS”】1976年に誕生した「ヴァンガード」、50周年記念モデル発売！現代にふさわしい一足。

アキレス株式会社

米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」は、1976年に誕生したアイコニックなランニングシューズ「VANGUARD（ヴァンガード）」を、現代のライフスタイルに合わせて再構築し、2026年4月24日（金）より公式オンラインショップおよび限定店舗にて発売いたします。

2かつてトップクラスのパフォーマンスモデルとして支持を集めた「ヴァンガード」は、そのクラシックなデザインと存在感を受け継ぎながら、現代のスタイルに敏感なスニーカー愛好家に向けたライフスタイルシューズとして復活しました。

今回発売する本モデルは、50周年記念モデルとして、伝統的なデザインとヴィンテージカラーを踏襲しつつ、現代のテクノロジーと融合。アッパーには上質なヌバックレザーを採用し、当時の雰囲気を残しながらも、日常に馴染む洗練された仕上がりとなっています。さらに、ミッドソールには従来のEVA素材に代わり、ブルックス独自のDNA LOFTクッショニングを搭載。オリジナルの快適性とデザインを再現するために設計をアップデートし、よりソフトで滑らかな履き心地を実現しました。

50年の時を経てもなお色褪せることのないデザインと、一日中続く快適さを両立した「ヴァンガード」。過去のレガシーを受け継ぎながら、現代のライフスタイルに新たな価値を提案する一足です。

■ VANGUARD（50周年記念モデル）の特長

▼時代を超えてなお新しい、クラシックデザイン

1976年のオリジナルモデルをベースに、象徴的なシルエットを継承。色褪せることのないデザインを、現代のライフスタイルにフィットする一足へと再構築しました。

▼ヴィンテージ感を引き立てる、上質ヌバック

深みのあるカラーリングとヌバック素材が、クラシックな魅力をより一層際立たせます。カジュアルにも上品にも馴染む、洗練された仕上がりです。

▼一日中続く、やわらかな履き心地

最新のDNA LOFTクッショニングを搭載し、ソフトで滑らかな履き心地を実現。

日常使いでも快適さが持続します。

■ 製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59770/table/33_1_6300c4f563dae71c9652acdd3ef53fd8.jpg?v=202604201151 ]

■ Color Lineup

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■「VANGUARD」 について

1976年に発表されたヴァンガードは、ランニングの黄金時代を象徴する存在です。当時、軽量性とクッション性のバランスを追求した先駆的なモデルとして、多くのランナーに支持されました。革新とスタイルが調和した時代を象徴する一足であり、Brooksがランナーのために積み重ねてきた技術革新の歴史を体現するモデルでもあります。

■about BROOKS

1914年創業の100年を超える歴史をもつ米国ランニングシューズブランド。

ランニングシューズ界では今でこそ当たり前となったEVA搭載シューズを1975年に開発し、シューズ界の“スタンダード”を確立するなど、数々の革新的技術を搭載したランニングシューズで、ビギナーからトップアスリートまで、数多くのランナーをサポートするとともに今もなお革新性に挑み続ける。

ランニングがライフスタイルとして根付く米国で最も支持されているブランドであり、製造工程におけるブルーサイン認証の取得や昨今の環境問題にも配慮したミッドソールの開発など、サスティナブルな取り組みも高く評価されています。2024年からは“Let’s Run There”のグローバル・ブランド・プラットフォームを展開し、各ランナーの多様な目的と無限の可能性を称賛し、ランニングの力を通じて世界中の人々の豊かさに貢献することを目指しています。

BROOKS HP ：https://www.brooksrunning.co.jp/

BROOKSInstagram：https://www.instagram.com/brooksrunningjp/