ノルウェージャンクルーズライン、最新客船「ノルウェージャン オーラ(TM)」の進水式を実施

NORWEGIAN CRUISE LINES INC

グローバルなクルーズ旅行のイノベーターであるノルウェージャンクルーズライン(R)(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%89%b2%e5%bc%95/NCL-4b7das/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)（本社：米国マイアミ、社長：マーク・カズラウスカス 以下、NCL）は、長年の造船パートナーであるフィンカンティエリ社（Fincantieri S.p.A）とともに、NCL史上最大となる新造船「ノルウェージャン オーラ(TM)(https://www.ncl.com/jp/ja/cruise/aura?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)」の進水式（フロートアウト）を実施しました。

本進水式はイタリア・モンファルコーネのフィンカンティエリ造船所で行われ、同船が初めて海上に浮かびました。これは船殻の建造完了を意味し、今後は2027年春の就航に向けて内装工事など次の建造フェーズへと進みます。また、海事の伝統にのっとり、安全航海を祈念する「コインセレモニー」も実施され、2枚の記念コインが船体に溶接されました。

ノルウェージャンクルーズライン社長のマーク・カズラウスカスは次のように述べています。

「ノルウェージャン オーラの進水は、NCLにとって重要な節目です。本船は、受賞歴を誇るプリマクラスの系譜を継承しながら、ゲスト体験をさらに進化させた一隻です。フィンカンティエリとの連携により設計された本船は、様々な世代が楽しめる体験の提供を目的としています。『オーシャン ハイツ(TM)』のような屋外施設を備え、カリブ海クルーズに適した開放的な設計により、アクティビティとリラクゼーションの両方を提供します」

ノルウェージャン オーラは、全長約344メートル（約1,130フィート）、総トン数約17万トンと、既存のノルウェージャン アクア(R)(https://www.ncl.com/jp/ja/%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2-Norwegian-Aqua-/NCL-4c2721/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)とノルウェージャン ルナ(TM)(https://www.ncl.com/jp/ja/%E5%AF%84%E6%B8%AF%E5%9C%B0/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E6%B8%85%E6%B0%B4-%E6%97%A5%E6%9C%AC-4bs42f/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)と比べて約10％大型化しています。約1,970室の客室を備え、2名1室利用時で約3,880名の乗客を収容可能です。

船内の中心的施設となるのが、新設される屋外アクティビティ複合施設「オーシャン ハイツ(TM)」です。本施設では、デュエル式ウォータースライダー「エクリプス レーサーズ」、急降下型スライダー「オーラ フリーフォール」、最大4名で利用可能なラフトスライダー「ザ ウェーブ」などを設置します。また、高さ約25メートルのロープコースやロッククライミングウォール、カーニバルゲームを楽しめる「オーラ ミッドウェイ」も備えます。夜間には照明演出やLEDプロジェクションにより、空間演出が行われます。

プールデッキは従来比20％以上拡張し、シーティングエリアやジャグジー、ラウンジスペースを増設します。ファミリー向けのキッズ アクアパークも新設し、家族で利用しやすい環境を整えます。大人向けには、専用アウトドアラウンジ「バイブ ビーチクラブ」も提供します。さらに、船体を囲む「オーシャン ブルーバード」は約11％拡張され、新たなジャグジーやソーシャルスペースを設置します。加えて、子ども向けの「アドベンチャー アレイ」（6～10歳対象）、「リトル エクスプローラーズ コーブ」、ティーン専用スペースなど、年齢層ごとの施設も拡充します。

フィンカンティエリ商船部門ゼネラルマネージャーのルイジ・マタラッツォ氏は次のように述べています。

「ノルウェージャン オーラの進水は、当社とNCLの協業における重要な工程の一つです。本船は設計と技術の融合により、今後のクルーズ体験の発展に寄与するものと考えています」

ノルウェージャン オーラの初公開は、2027年5月21日、イタリア・トリエステ発の7日間地中海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-mediterranean-from-venice-trieste-to-barcelona-rome-malta-and-salerno-AURA7VCEMLASALCIVBCN?&itineraryCode=AURA7VCEMLASALCIVBCN?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)を予定しています。その後、13日間の大西洋横断クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/13-day-transatlantic-from-barcelona-to-miami-seville-and-gibraltar-AURA13BCNMOTCADGIBMIA?&itineraryCode=AURA13BCNMOTCADGIBMIA?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)を経てアメリカへ移動し、2027年6月10日以降はマイアミを母港として、2028年3月まで東カリブ海(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-caribbean-round-trip-miami-great-stirrup-cay-and-dominican-republic-AURA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA?&itineraryCode=AURA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)や西カリブ海(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-caribbean-round-trip-miami-harvest-caye-cozumel-and-roatan-AURA7MIARTBBPICMACZMMIA?destinations=4294949420&embarkationport=4294949427&ships=4294940089&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=AURA7MIARTBBPICMACZMMIA?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)を巡る7日間クルーズを運航します。航路には、バハマの「グレート スターラップ ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/great-stirrup-cay?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)」やベリーズの「ハーベスト ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A4-hldh5/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)」などが含まれます。

2027年6月には、グレート スターラップ ケイの新設備も稼働予定です。複数船に対応する新桟橋やウェルカムプラザ、トラムサービスの導入により、アクセス性を向上させます。リゾート型プール「グレート ライフ ラグーン」、キッズ向け施設「スプラッシュ ハーバー」、大人専用の「バイブ ショアクラブ」、ウォーターパーク「グレート タイド ウォーターパーク」などを整備します。

NCLの受賞歴を誇る船隊や世界各地の航路に関する詳細、またはクルーズの予約については、旅行代理店にお問い合わせいただくか、ノルウェージャンクルーズラインへお電話（日本語対応：0066-33-814567）もしくは、www.ncl.com をご覧ください。

ノルウェージャンクルーズラインについて

グローバルなクルーズ旅行のイノベーターとして、ノルウェージャンクルーズライン(R)は59年にわたり、従来のクルーズの枠を超える取り組みを続けてきました。タグライン「It’s Different Out Here」は、船上でゲストが体験する感情的なつながりを表すとともに、クルーズ体験を切り拓いてきた同社の歴史への敬意を示しています。

特に、指定されたダイニングやエンターテインメントの時間、フォーマルなドレスコードを設けず、ゲストが自身の理想の休暇を希望のスケジュールで設計できる自由と柔軟性を提供することで、同社はクルーズ業界に革新をもたらしました。現在も同社は、あらゆるタイプの旅行者に向けて、厳選され、無理のない体験を提供し続けています。

受賞歴を誇るエンターテインメント、世界各地から着想を得たダイニング、そしてソロ用客室、クラブ バルコニー スイート、船内にもう一つの船を設けた独自コンセプト「The Haven by Norwegian(R)」など、細部まで配慮した客室設計を通じて、ノルウェージャンクルーズラインは、すべてのゲストがシームレスでパーソナライズされた旅を楽しみ、「今この瞬間」を味わいながら大切な人とのつながりを深められる環境を整えています。

さらに、同社の代表的な「Free at Sea(TM)」パッケージは、無制限のオープンバー、スペシャリティダイニング、高速Wi-Fiパッケージ、寄港地観光クレジットなどの特典を提供し、一部の航海では3人目および4人目のゲストが無料で乗船できます（利用規約(https://www.ncl.com/jp/ja/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81/%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84-%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2--38vskg/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_MEDIAPITCH_NA_NA_JPN)が適用されます）。カリブ海方面を航行するノルウェージャンクルーズラインのゲストは、ベリーズにある同社のリゾートデスティネーション「ハーベスト ケイ」での特別な体験に加え、バハマにある拡張されたプライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/great-stirrup-cay?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)」での新たな体験も楽しめます。ノルウェージャンクルーズラインは、21隻の最新鋭客船で、世界約350の魅力的な目的地へ航行しています。

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ノルウェージャンクルーズラインは、Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.の完全子会社です。詳細は www.nclhltd.com を参照してください。