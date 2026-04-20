ジャックス、三十三銀行と「教育ローン」の取り扱いを開始

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、株式会社三十三銀行（本店：三重県四日市市、頭取：道廣 剛太郎、以下「三十三銀行」）と提携し、「三十三銀行 教育ローン」の取り扱いを2026年５月１日(金)より開始いたします。

このたび、取り扱いを開始する「三十三銀行 教育ローン」は入学金や授業料などの学費のほか、家賃や仕送り資金など様々な用途でご利用いただけます。

１．取扱商品の概要

（１）カードローン方式

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/36_1_2ec1744fd582499186a519990744ed3f.jpg?v=202604201151 ]

（２）証書貸付方式

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/36_2_4aec3cb8220b1c13cabacebd43564b1b.jpg?v=202604201151 ]

■詳しい商品の概要につきましては、以下よりご確認ください。

三十三銀行ホームページ：https://www.33bank.co.jp/

２．取扱開始日

2026年５月1日(金)

ジャックスは、金融機関の個人向け融資における保証業務を事業の一つとして展開し、現在では 全国で約590の金融機関と提携しています。今後もリテールファイナンスの分野で長年にわたり培ったノウハウを活用することで、お客様のニーズにお応えできる商品、サービスの提供に努めてまいります。