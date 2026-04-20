NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎、以下 NTTセキュリティ・ジャパン）は、ヒューマンリスクとエージェンティックAIのリスクマネジメントを包括的に支援する世界的サイバーセキュリティプラットフォームベンダーであるKnowBe4（ノウビフォー、本社：米国フロリダ州タンパベイ、社長兼CEO：ブライアン・パルマ（Bryan Palma））と販売代理店契約を締結したことを発表いたします。

今回の提携では、KnowBe4とNTTセキュリティ・ジャパンに加え、2次代理店としてNTTドコモビジネス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重、以下、NTTドコモビジネス）が連携し、三社でソリューションの提供を推進してまいります。NTTグループの強固な法人顧客ネットワークを通じて、日本企業に対し、セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングメール訓練を組み合わせた包括的なヒューマンリスクマネジメントプラットフォームの提供を強化します。

生成AIの登場などにより、サイバー攻撃は高度化・巧妙化が進んでおり、特に「人」の心理を操るソーシャルエンジニアリング攻撃やランサムウェア攻撃が増加しています。このような攻撃への対抗策として、技術的な防御に加えて、従業員一人ひとりの意識を高める「人的防御」の側面からのセキュリティ対策が、日本企業において不可欠な要素となっています。NTTセキュリティ・ジャパンが有するサイバーセキュリティリスクマネジメントの高い専門性と、NTTドコモビジネスの広範な法人顧客基盤を掛け合わせ、三社は日本企業が直面するヒューマンリスクの低減を強力に支援してまいります。

各社によるコメント

◆NTTセキュリティ・ジャパン株式会社ダイレクトセールス＆アライアンス営業部長 佐藤 晋

NTTセキュリティ・ジャパンは、KnowBe4様との提携により、日本企業が直面するヒューマンリスクへの対策をこれまで以上に強力に支援できることを大変嬉しく思います。サイバー攻撃が高度化する中、人的要因を含む多面的なリスクに対応するためには、技術と人の両面を強化する総合的なアプローチが不可欠です。

本提携を通じて、当社が保有するサイバーセキュリティリスクマネジメントの知見と、KnowBe4様の世界的実績を有するプラットフォーム、そしてNTTドコモビジネス様の広範な法人顧客基盤を掛け合わせ、日本企業におけるセキュリティ文化の醸成と人的防御力の向上を力強く推進するとともに、本ソリューションの販売拡大に努めてまいります。

◆NTTドコモビジネス株式会社プラットフォームサービス本部 マネージド&セキュリティサービス部 セキュリティサービス部門長 井上 直之

世界で選ばれているセキュリティ教育プラットフォームのリーダーであるKnowBe4様および長年セキュリティサービスの協業をさせていただいているNTTセキュリティ・ジャパン様との連携により、日本企業のヒューマンリスク対策を新たなステージへと進められることを意義深く感じています。

本連携では、当社がこれまでの事業活動を通じて蓄積してきた導入・運用の知見と、両社の強みを掛け合わせることで、企業の成熟度や課題に応じた実効性の高い提供体制を実現しました。

今後も当社は、お客さまとの信頼関係を基盤に、現場に寄り添った支援を通じて、実践的で継続可能なヒューマンリスク対策の定着と、お客さまの持続的な成長に貢献してまいります。

◆KnowBe4 Japan合同会社 職務執行者社長 力 一浩

高度なサイバーセキュリティの知見を有するNTTセキュリティ・ジャパン様、ならびに様々な法人のお客様へソリューションを提供されているNTTドコモビジネス様との連携体制を構築できることを、大変光栄に思います。

両社と密接に連携することにより、セキュリティ意識の高い文化を構築し、人的要因によるセキュリティリスクを大幅に削減するための、非常に効果的なアプローチをお客様にご提供できるものと確信しております。

今回の両社との新たな協業は、当社のパートナービジネスを強化し、日本におけるパートナー様との関係をより強固なものにするための新たな前進です。KnowBe4は、両社とのパートナーシップを強化していくことに大きな期待を寄せています。

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

NTTドコモビジネスについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/39_1_e46f5b76861a94bf3cf8f749e3740495.jpg?v=202604201151 ]

「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

KnowBe4について

KnowBe4 は、従業員が日々、より賢明なセキュリティ判断を下せるよう支援します。世界中で70,000 以上のお客様に支持され、セキュリティ文化の強化とヒューマンリスクマネジメントの実現を支援しています。ヒューマンリスクマネジメントのための包括的で AI ドリブンな「ベスト・オブ・スイート」プラットフォームで、人の行動を変容し、最新のサイバー脅威に柔軟に対処できる防御層を構築します。KnowBe4が提供するHRM+プラットフォームには、セキュリティ意識向上およびコンプライアンストレーニング、クラウドメールセキュリティ、リアルタイムコーチング、クラウド型アンチフィッシング、AI ディフェンスエージェントなどが含まれます。AIがビジネスオペレーションにますます組み込まれるようになる中、KnowBe4は、人間とAIエージェントの両方がセキュリティリスクを認識し、対応できるようにトレーニングすることで、現代の従業員を育成します。この統合アプローチを通じて、KnowBe4は「ワークフォース・トラスト・マネジメント」と防御戦略をリードしています。詳細はこちら（https://www.knowbe4.jp/）をご確認ください。

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本件お問い合わせ

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt