（産総研グループ/無料セミナー）「未来モビリティ材料」共創フェア ～循環経済を目指したオープンイノベーション～ シリーズ１【5/12,15 オンライン配信】

株式会社AIST Solutions

2025年10月31日に現地のみで開催された産総研中部センター主催の「未来モビリティ材料」共創フェア～循環経済を目指したオープンイノベーション～ から、テーマごとに講演を抜粋してシリーズでお届けします。シリーズ第1弾では、循環経済に必要な高度分離技術や易解体設計の将来像、リマニュファクチャリング配慮設計など、資源循環を実現するための基盤技術や設計の考え方をご紹介します。

産総研中部センター「未来モビリティ材料」共創フェア～循環経済を目指したオープンイノベーション～とは【再掲】(https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/symposium_20251031/)

産総研中部センターと株式会社 AIST Solutionsは、材料研究で地域の社会課題である未来モビリティの取り組みに貢献するため、「未来モビリティ材料」をキーワードとして共創型のフェアを開催します。今回のフェアは、『循環経済を目指したオープンイノベーション』と題し、関連する技術について皆様と共に考える場として開催します。講演会、ポスターセッションにより、資源循環に関する最新情報や産総研の取り組みを紹介することで、当該社会課題解決に向けたオープンイノベーションの実践につなげることを目的とします。

＜こんな方におすすめ＞

・資源循環を見据えた設計・分離・再製造に関心のある方

・サーキュラーエコノミーをものづくりへ実装する方法を知りたい方

・易解体設計やリマニュファクチャリングの最新動向を知りたい方

・循環性を可視化するCE指標や設計価値評価に興味のある方

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_2026051215.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=webinars_2026051215

日時：

2026年5月12日(火曜日)10時30分～11時40分

2026年5月15日(金曜日)15時30分～16時40分

※両日とも放送される内容は同じです。

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

参加費：無料

視聴方法：オンライン配信となります。視聴はブラウザから可能です。

＜プログラム＞

TOPIC１：サーキュラーエコノミーを支える高度分離技術開発戦略と易解体設計への展望

TOPIC２：CE指標値の時間推移から見るリマニュファクチャリング配慮設計価値

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



AIST Solutionsでは今後も多彩なテーマでウェビナーを開催予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。



EVENTS/WEBINARS

https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/