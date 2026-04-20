ドン・フリオ、「パローマの日」に向けて“GNO（Girls Night Out）”を提案　友人と過ごす“少し特別な夜”を彩るテキーラカクテル「ドン・パローマ」

ディアジオ ジャパン株式会社

世界180以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業のディアジオ社の完全子会社ディアジオ ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、メキシコ発のスーパープレミアムテキーラ「ドン・フリオ（Don Julio）」において、5月22日の「パローマの日」を記念し、キャンペーンを展開します。

本キャンペーンでは、友人と過ごす時間を“少し特別にする”ガールズナイトアウト “GNO”（Girls Night Out）を提案します。「ドン・パローマ」を通じて、テキーラカクテルの新たな魅力をお届けします。2026年4月から7月末まで、全国の対象バー・レストランにて順次展開予定です。

■なぜ“GNO（Girls Night Out）”なのか

「ドン・フリオ」には人々が大切にする愛の瞬間に寄り添いたいという想いを表したブランドメッセージ「POR AMOR -愛を、口にしよう-」があります。本キャンペーンでは、この「POR AMOR」を日常の中で最も体現できるシーンとして、気のおけない友人たちと過ごすガールズナイトアウト（GNO）に着目しました。

この“少し特別な夜”に寄り添う一杯として「ドン・パローマ」が新たなテキーラカクテルの魅力を提案します。対象店舗では、それぞれの空間やスタイルに合わせた一杯が、会話を楽しみながら自然体で過ごす、かけがえのないひと時を演出します。

■なぜ今、「ドン・フリオ」でパローマか

近年、テキーラの楽しみ方はショットにとどまらず多様化しており、海外ではカクテルとして楽しまれるスタイルがすでに定番化しています。特に、トレンドを巧みに取り入れ、自身のライフスタイルを豊かにする人々に向けてテキーラカクテルの新しい楽しみ方を提案したいという想いから、本キャンペーンではパローマに焦点を当てました。

パローマとは、テキーラをグレープフルーツジュースとソーダで割り、グラスリムに添えたソルトが味わいのアクセントとなる、シンプルながらも奥深い味わいが魅力の、メキシコで最も愛されているカクテルの一つです。発泡性のある軽やかな飲みやすさと完成度の高い味わいから、海外では日常的に楽しまれるスタンダードなカクテルとしてすでに定着しています。

この流れを受け、国内でも5月22日は「パローマの日」として制定されており、テキーラ文化への関心が広がりを見せています。

本キャンペーンで提案する「ドン・パローマ」は、スーパープレミアムテキーラ「ドン・フリオ」をベースにしたパローマを、ブランドのシグネチャーカクテルとして定義したものです。ドン・フリオならではのなめらかで豊かな味わいが、グレープフルーツの爽やかさと調和し、より洗練された一杯を生み出します。上質さと軽やかさを兼ね備えた味わいは、“GNO”というシーンの一杯目にふさわしい、新たな選択肢となります。本キャンペーンを通じて、ドン・フリオはテキーラカクテルの新たなナイトアウトスタイルを提案していきます。

■“GNO”を楽しむ体験としてのキャンペーン展開

本キャンペーンでは、“GNO”というシーンに寄り添い、全国の対象バー・レストランにて、各店舗のスタイルに合わせてアレンジした「ドン・パローマ」を提供します。友人同士で気軽に立ち寄り、会話とともに楽しめる一杯として、日常の延長にある“少し特別な夜”や、自分たちをリチャージするひとときを演出します。

■キャンペーン概要

- 期間：2026年4月～7月末※対象店舗により開始時期が異なります。- 対象店舗：全国の対象バー・レストラン（順次公開）- 参加方法：対象店舗で「ドン・パローマ」メニューを注文し、店頭のQRコードからDIAGEO Japan公式LINEを友だち追加（初回のみ）。1杯ごとにスタンプが付与され、スタンプを4つ集めると「ドン・パローマ1杯無料クーポン」をプレゼントします。（1人につき1日1枚）- 詳細は特設サイト(https://sst-spdm.jp/donpaloma2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=publisher&utm_campaign=2026q4_donjulio_brand_jp&utm_content=prtimes_article_20260420)にて公開しています。※キャンペーン実施期間およびLINEスタンプラリーの実施は、対象店舗によって異なります。

■世界No.1*テキーラブランド「ドン・フリオ（Don Julio）」について

「ドン・フリオ（Don Julio）」は、テキーラ界の真のレジェンド、ドン・フリオ・ゴンザレスが“最高品質のテキーラ”を追い求め完成させた、メキシコ生まれのスーパープレミアムテキーラです。格別な「まろやかさ」を生み出すために、手作業によるアガベ栽培

から最終的な樽での熟成にいたるまで、全工程のひとつひとつに入念な注意が払われています。2002年に発売されたラグジュアリーテキーラ、「ドン・フリオ 1942」が評価されたことを機に、今では世界No.1*テキーラの地位を確立しています。

*2024 IWSR Agave-based spiritsに基づく販売金額

■ドン・フリオの想い「POR AMOR-愛を、口にしよう-」

「ドン・フリオ」は創業者ドン・フリオ・ゴンザレスのテキーラづくりに対する圧倒的な“愛”から生まれました。

彼の情熱を受け継ぎ、その愛を広げ続けてほしいという思いを込めたブランドメッセージが「POR AMOR-愛を、口にしよう-」です。

■【DRINKiQについて】

ディアジオ ジャパンは2030年に向けて、持続可能な世界を実現する取り組みとして、サステナビリティの推進の他にポジティブ・ドリンキングの啓発をしております。

その一環として、適正飲酒のサポートや、お酒の知識を学ぶことができるWebサイト「DRINKiQ(https://www.drinkiq.com/ja-jp/)」を公開中。

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。