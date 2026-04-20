4/24～　株式会社りらいぶ、一般医療機器商品「リライブシャツコア」発売

株式会社りらいぶ

機能性ウェアを製造・販売する株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、血行促進をサポートする機能性ウェアの新商品として、一般医療機器商品「リライブシャツコア」を2026年4月24日(金)より順次ECサイトや取扱店で発売開始いたします。

開発背景

当社は、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する」という理念のもと、着用するだけで血行促進をサポートする機能性ウェア「リライブウェアシリーズ」を展開しています。同シリーズは、高齢者や介護従事者、製造業、アスリートなど、幅広い分野で活用されており、累計販売枚数は500万着※を超え、日常生活から仕事現場まで多くのお客様にご愛用いただいています。

リライブウェアは、休息時に限らず日々の生活の中で自然に取り入れることで、身体の動きをサポートし、前向きな気持ちを後押しする存在となることを目指しています。着用することで「今日も頑張れそうだ」「新しいことを始めてみよう」と思えるような、日常の中でのきっかけとなることを願っています。



こうした考えのもと、リカバリーウェアにとどまらず、日々のコンディショニングやパフォーマンスのサポートにもつながる一着として、リライブウェアシリーズの開発を行っています。

本商品は一般医療機器として届出を行い、セラミックを練り込んだ機能性ポリエステル生地を採用。また身体のポイントに沿って配置された鉱石プリントによる独自加工を施しています。着用することで生地が体温を吸収して遠赤外線を輻射し、血行促進や疲労回復、腰・肩などの筋肉のコリの改善などをサポートします。日常生活から仕事現場まで、シーンを問わずご活用いただけるウェアです。

※集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日

商品特長

■セラミックを練り込んだ機能性ポリエステル生地を採用。優れた伸縮性となめらかな肌触りを実現

■着用時の体温を吸収した生地が遠赤外線を輻射し、身体をサポート

■身体のポイントに沿って鉱石プリントを配置する、独自の「間接テーピング技術」を採用

【主な効果】

・血行促進

・疲労回復

・腰・肩などの筋肉のコリを改善

・筋肉の疲れを軽減

【商品名】 リライブシャツコア

【価 格】 13,200円（税込）

【カラー】 ホワイト/ブラック

【サイズ】 SS/S/M/L/LL/3L（6サイズ展開）

【素 材】 セラミック加工ポリエステル100％

【医療機器届出番号】 28B3X10040000011

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/