顧客の「不」を最短で解決するビジネス・エンジン。MOTAが2026年4月、赤坂グリーンクロスへ本社移転

株式会社MOTA

「世界中に、もっとフェア・トレードを。」の実現を目指す株式会社MOTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤大輔、以下：MOTA）は、2026年4月20日（月）、本社を「赤坂グリーンクロス」に移転いたしました。

本移転は単なるオフィスの拡張にとどまらず、事業の着想から顧客への価値提供までの時間を最短化するビジネス・エンジンとして設計されています。変化の激しい現代において、組織の壁を取り払い、意思決定と実行のサイクルを高速で回すことで、カスタマーとクライアント双方の「不」をより早く解決することを目指します。

移転背景

MOTA本社エントランス（東京都港区赤坂）

MOTAは、変化の激しい時代において、現場の改善を素早くサービスへ反映させることが成長の鍵であると考えています。新オフィスは、部署間の壁を取り払い、意思決定のサイクルを高速化させる「ビジネス・エンジン」として設計しています。

職種の壁を取り払い現場の改善を即プロダクトへ反映。ネット事業だからこそ、あえて対面による非言語情報の同期を最大化する戦略投資判断です。

新オフィスの特徴

■ 新オフィス情報- 住所：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス- 入居フロア：22階- 最寄り駅：- - 銀座線・南北線 溜池山王駅：10番出口直結- - 丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅：10番出口直結- 移転日：2026年4月20日（月）

オフィスコンセプト

「Move Fast, Create Value. ― 最速で価値を生み出す場」

新しいオフィスは、事業が生まれてから、顧客への価値提供までの時間を最短化することを目指して設計されています。単なる職場ではなく、意思決定と合意形成のサイクルを高速で回し、より多くの提供価値を生み出していくビジネス・エンジンです。

業務プロセスを空間に落とし込んだ「ゾーニングデザイン」

発想から実装、振り返りまでをシームレスにつなぐ5つのゾーンを設置

情報の風通しを可視化する「透明性」の高い設計

ガラスパーティションを多用し、組織の動きとスピードを常に体感できる環境を構築

即時の合意形成を支援する「スマート・インフラ」

全会議室に大型ディスプレイと無線投影を完備。どこにいても最新の情報へアクセスし、議論を即座に同期できる環境

新オフィスが実現する最速の働き方

■ 赤坂グリーンクロスの特徴- 次世代のウェルビーイング- - 赤坂の自然と調和し、ワーカーを支える5つのプラットフォームを備えた最新鋭ビルです- 健康的な省エネ設計- - 自然換気や自動調光により、消費電力を抑えつつ、常に新鮮な空気と最適な光を提供します- 強固なBCPと安全性能- - 72時間の非常用電源や重要設備の高所配置、非接触セキュリティ、高度な制振構造で事業の継続を守ります

新オフィスは、メンバー一人ひとりが持つ力を最大限に引き出すため、以下の5つのゾーンで構成されています。

【Focus Zone（集中ゾーン）】

深い思考とアウトプットを支え、プロフェッショナルな作業をサポート

【Co-Creation Zone（共創ゾーン）】

部署の壁を超え、ホワイトボードを用いて即座に議論を開始

【Decision Zone（意思決定ゾーン）】

ハイブリッド環境下でも迅速な合意形成を支援する最新設備

【Communication Zone（情報共有ゾーン）】

偶発的な対話から新しいアイデアが生まれる中心地

【Recovery Zone（回復ゾーン）】

心身をリセットし、創造性を再起動させるためのエリア

今後の展望

MOTAは「世界中に、もっとフェア・トレードを。」というミッションの実現に向け、オフィス面積を約2倍に拡大し、事業を加速させるプロフェッショナルな体制を強化します。職種の垣根を超え、顧客の「不」に向き合い最短距離で価値を形にする環境を整えることで、メンバー一人ひとりの「ひとのかがやき」を最大化。この新拠点を礎に、変化を恐れず意思決定と実行で市場を動かし、自動車・不動産流通における新たなフェア・トレードの基準を確立してまいります。

MOTA求人情報：https://herp.careers/v1/mota(https://herp.careers/v1/mota)

【MOTA会社概要】

社名：株式会社MOTA

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス22F

設立：1999年6月3日

資本金：141,496,028円（2026年3月4日時点）

代表者：代表取締役社長佐藤大輔

事業内容：自動車DX事業、不動産DX事業

コーポレートサイト：https://mota.inc/

求人情報：https://mota.inc/careers/

【提供サービス】

・MOTA車買取(https://autoc-one.jp/ullo/)

・アポイント調整から車両検査・価格交渉まで代行する「MOTA車買取サポート」(https://autoc-one.jp/ullo/kaitori-support/)

・MOTAエスクロー決済サービス「あんしん決済」(https://autoc-one.jp/ullo/motaPayment/)

・イオン新浦安ショッピングセンター内「MOTA車買取カウンター」(https://mota.inc/news/nfck39bimkss/)

・MOTA不動産査定(https://mota-home.net/)

最新情報はこちら▶https://mota.inc/news/