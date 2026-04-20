ウズベキスタン共和国移民庁、国防支援組織ヴァタンパルヴァル、WILLER EXPRESSとのMOUを締結　特定技能介護で築いた信頼を次なるステージへ。日本の社会インフラ「自動車運送分野」に本格進出

株式会社ONODERA USER RUN

中央）ウズベキスタン移民庁 長官 ベクゾド・ムサエフ氏／（左）弊社代表取締役社長CEO 加藤 順／（右）WILLER EXPRESS代表取締役 平山 幸司氏

株式会社ONODERA USER RUN(代表取締役社長CEO：加藤 順 所在地：東京都千代田区 以下「OUR」)は、2026年4月15 日、ウズベキスタン共和国 内閣付属移民庁（以下「ウズベキスタン移民庁」）および同国国防支援団体「Vatanparvar（ヴァタンパルヴァル）」（以下「ヴァタンパルヴァル」）との特定技能人材の育成および日本への送り出しに関する三者間MOU（基本合意書）、ならびにバス事業者WILLER EXPRESS株式会社（代表取締役：平山 幸司 所在地：東京都江東区 以下「WILLER」）、ウズベキスタン移民庁との三者間MOUを締結いたしました。

左から）Vatanparvar会長 バティロフ・フサン・アルズディノヴィチ氏／ウズベキスタン移民庁 専門家 ミルザエフ アクバラリ氏／弊社代表取締役社長CEO 加藤 順／WILLER EXPRESS代表取締役 平山 幸司氏

これにより、これまでOURが介護分野を中心に築き上げた実績と信頼をもとに、「自動車運送業」等における人材育成、日本への人材送り出しを本格化させ、日本の社会インフラに持続可能な人材ソリューションを提供していきます。

＜参考＞ウズベキスタン政府との継続的な協力関係の歩み

アジア展開加速。中央アジアでの新たな挑戦 ウズベキスタン共和国 移民庁との連携によるMOU締結(https://onodera-user-run.co.jp/news/8837/)

ウズベキスタン共和国ミルジヨーエフ大統領と赤澤経済産業大臣が共同議長のビジネスフォーラムへ出席および移民庁ムサエフ長官と会談(https://onodera-user-run.co.jp/news/12508/)

■「自動車運送業」 安心安全なドライバー育成に注力

今回、ウズベキスタン移民庁、ヴァタンパルヴァル、OURの三者間MOUの締結により、OURは、日本での就労を希望する現地の若者を募集し、これらの学生に対し、OUR BLOOMING ACADEMYタシケントセンターで日本語教育および特定技能「自動車運送業」分野における試験合格に向けた専門教育を実施、さらに、ヴァタンパルヴァルが保有運営する自動車運転教習所を日本式に改修し、そのリソースを活用することで、運転技術等に関する実技教育を行っていきます。

これにWILLERを加えた連携により、WILLERは旅客運送分野における知見を活かし、日本国内での実務を見据えた人材育成および受け入れ体制構築において連携してまいります。

本締結を機に、OURの教育分野は10分野へと拡大いたします。（自動車運送業、介護、外食、航空、宿泊、ビルクリーニング、飲食料品製造、建設、自動車整備、農業）

OURでは、引き続きウズベキスタン政府との連携を強化し、現地の若者への良質な教育・雇用機会を提供してまいります。

株式会社ONODERA USER RUN 会社概要

アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開。2026年2月28日現在、累計教育人数10,983名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を9,695名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては8,146名が内定、6,177名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。

海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。 ※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。

・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階

・ 設立：2016年11月1日 ・ 資本金：1億円 ・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順

・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/

ONODERA GROUP 会社概要

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司 URL：https://www.onodera-group.jp/