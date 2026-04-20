【クラウドファクタリング】OLTA、ミロク情報サービスとクラウドファクタリング事業の共同提供を開始

OLTA株式会社

日本初※のオンライン型ファクタリングサービス「OLTAクラウドファクタリング」を提供するOLTA（オルタ）株式会社（代表取締役社長兼CEO：澤岻 優紀、以下「OLTA」）は、株式会社ミロク情報サービス（代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）と提携し、2026年4月20日よりクラウドファクタリング事業「楽たすクラウドファクタリング powered by OLTA(https://www.rakutasu-olta.jp/)」の提供を開始します。

※オンライン型ファクタリングサービスを提供する国内主要5事業者が公表しているサービス提供開始年月を比較。2026年4月、OLTA調べ。

MJSとの提携について

大企業に比べ資金調達の手段が限られる中小企業・小規模事業者にとって、売掛金の入金までの資金繰りや突発的な資金需要への対応は、依然として大きな経営課題となっています。加えて、政府方針により2026年度末までに約束手形・小切手の廃止が予定されており、従来の商慣行に代わる新たな資金調達手段の整備が急務となっています。



こうした中、MJSは、全国の会計事務所ならびに中堅・中小企業、小規模事業者に対し、財務会計・税務を中心とした各種システム・サービスを提供し、経営判断に必要な財務情報の可視化や業務のデジタル化、資金繰り予測など、経営プロセス全体を総合的に支援してきました。



本提携において、OLTAはWebサービスの企画・開発・導入および運用に関するコンサルティングをMJSに提供し、MJSは同社の顧客に経営支援の一環として本サービスを案内します。MJSが提供するバックオフィス領域のサービスと、OLTAの資金調達機能を組み合わせることで、中小企業・小規模事業者に対し、日々の業務効率化から資金繰り改善までを一体的に支援する新たな価値を提供します。これにより、より身近で利便性の高い資金調達手段の普及を促進し、中小企業の持続的な成長を後押ししいきます。

「OLTAクラウドファクタリング」について

ファクタリングとは、企業が商取引で発生した「入金待ちの請求書」を売却して、早期に運転資金を調達する手法です。OLTAは、2017年に日本初のオンライン型ファクタリングである「OLTAクラウドファクタリング」の提供を開始したパイオニア企業です。AIを活用した審査などにより「はやい・かんたん・リーズナブル」なサービスを実現しています。

多様なパートナーとの提携にも力を入れており、地域に根差した金融機関との提携は「提携銀行数No.1」※1となる47機関※2に上るほか、様々な事業会社との提携も実現しています。こうした幅広い取り組みにより、「OLTAクラウドファクタリング」は多くの中小企業様にご利用いただいています。

※1 国内オンライン型ファクタリングを提供する法人のうち

※2 2026年4月20日時点

OLTA株式会社 概要

代表者：代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀

本社所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階

設立：2017年4月

資本金：45億5,189万円（資本準備金含む。2024年3月末時点）

事業内容：

・クラウドファクタリング事業

・与信モデルの企画・開発・提供

・クラウド請求書プラットフォーム「INVOY」の運営

URL：https://corp.olta.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.olta.co.jp/（OLTAクラウドファクタリング サービスサイト）

https://www.invoy.jp/（INVOY サービスサイト）

株式会社ミロク情報サービス 概要

代表者：代表取締役社長 是枝 周樹

本社所在地：東京都新宿区新宿四谷4-29-1

設立：1977年11月

事業内容：

・税理士・公認会計士事務所およびその顧問先企業向けの業務用アプリケーションソフトの開発・販売

・汎用サーバー・パソコンの販売、サプライ用品の販売並びに保守サービスの提供

・経営情報サービス、育成・研修サービス、コンサルティングサービス等の提供

URL：https://www.mjs.co.jp/