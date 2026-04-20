【シークレット キャッチ！ティニピン】毎日のランチタイムを楽しくする新作ランチグッズ5種がスケーターより登場

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 幼稚園児や小学校低学年を中心に大人気のアニメ「シークレット キャッチ！ティニピン」のキャラクターたちをデザインしたランチグッズシリーズを2026年4月に新発売いたしました。

本シリーズは、お弁当箱や水筒、トリオセットなど、お子様の毎日のランチタイムに欠かせない全5アイテムをラインナップしております。すべてのアイテムが食洗機に対応しており、お手入れもしやすくなっています。

■商品詳細

ABS2AM 食洗機対応スライド箸＆箸箱セット(名入れスペース付お箸)

価格：748円（税込）

サイズ：195×27×15mm、箸：16.5cm

POSコード：4973307735882

スライド式で簡単に開閉できる箸と箸箱のセットです。お箸には名前を記入できるスペースがあります。食洗機対応。

TACC2 食洗機対応スライドトリオセット(名入れスペース付お箸)

価格：1,650円（税込）

サイズ：約198×76×17mm

POSコード：4973307735899

スプーン、フォーク、お箸がセットになった便利なトリオセットです。指で引き出すスライド式ケースで、お子様も使いやすい形状です。

KE4A 食洗機対応プラコップ

価格：550円（税込）

サイズ：74×68mm、容量：200ml

POSコード：4973307735905

お子様の小さな手でも持ちやすいプラスチック製のコップです。電子レンジ対応。

QAF2BA 食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス

価格：1,760円（税込）

サイズ：148×123×51mm、容量：360ml（中子130ml/1コ）

POSコード：4973307735912

ドーム型のフタで、ご飯やおかずをふんわりと盛り付けられるお弁当箱です。便利な中子と仕切りが付属しており、おかずを分けて入れることができます。フタを外せば電子レンジで加熱することができます。

PSB5SAN 食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル

価格：1,870円（税込）

サイズ：約W95×Φ79×210mm、容量：480ml

POSコード：4973307735929

ボタンを押すだけで簡単にフタが開く、直飲みタイプの水筒です。軽くて持ち運びやすいプラスチック製で、お子様のお出かけにぴったりです。

■作品概要

『キャッチ！ティニピン』は2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に人気の3DCGアニメです。

女の子の好きな『お姫様』『妖精』『魔法』など、ワクワクするキーワードがいっぱいつまっています。主人公は魔法の国のプリンセス・ローミー。地球へ落とされてしまった小さな妖精〈ティニピン〉を探しながら、〈ティニピン〉に関わる色々な事件を解決して、周囲の人々と交流を深め、成長していく物語です。

シリーズ3作品目となる「シークレット キャッチ！ティニピン」が絶賛放送・配信中！

公式HP:https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/

ティニピン公式X:https://x.com/teeniepingjp

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

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■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021