パーソルビジネスプロセスデザイン、高速構築・実効性にこだわったAI実装を徹底したハンズオン型で設計から開発、定着までを一気通貫で支援する「AI/AIエージェント実装ソリューション」を提供開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、2024年1月に提供を開始した「生成AI活用コンサルティングサービス※1」の支援範囲を拡大し、新たに「AI/AIエージェント実装ソリューション」として提供を開始します。これまでのコンサルティング中心の支援にとどまらず、Microsoft 365 Copilotをはじめとする生成AI/AIエージェントを活用し、構想策定から業務適用、定着化までのすべてのプロセスを高速構築・実効性にこだわったハンズオン型で、一気通貫で支援します。

本サービスは、当社が提唱するビジネスプロセスにおける工数を徹底的に“ゼロ”に近づける『ゼロ化※2』の実現に向けて、組織のAI活用を推進する共創パートナーとしてお客様に伴走します。

「AI/AIエージェント実装ソリューション」を通じてAI活用を実務レベルで推進し、ビジネスプロセスの『ゼロ化』実現と本質的な組織変革につなげます。

※1 https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/sales-consulting-gai_consulting/index.html/(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/sales-consulting-gai_consulting/index.html/?utm_medium=prtimes260420)

※2 https://zeroka.jp/

「AI/AIエージェント実装ソリューション」の詳細はこちら

https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/ai-agent-implementation-solution(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/ai-agent-implementation-solution?utm_medium=prtimes260420)

■背景

生成AI/AIエージェントが急拡大するなか、企業においては全社横断でAI活用推進を担う専門部署を立ち上げる動きが活発化しています。その一方で「AI環境を導入したがAI/AIエージェントが活用されない」「どの業務にAI/AIエージェントを活用したらよいかわからない」「AI/AIエージェントの活用の仕方がわからない」「リソースやナレッジが不足している」といった課題があがっており、外部リソースの活用が有効な打ち手となっています。

パーソルビジネスプロセスデザインでは、2024年1月に提供を開始した「生成AI活用コンサルティングサービス」を通じて、これまで大企業を中心に多くの企業の生成AI活用を支援してきました。顧客ニーズの変化や急速に進むAI/AIエージェントの業務への導入・活用に応えるため、対象部門の拡大やサービスを拡充し、新たに「AI/AIエージェント実装ソリューション」として提供します。

■支援内容

本サービスは、「方針・設計」から「オンボーディング」「開発・業務組み込み」「定着・改善」までを一気通貫で支援します。またMicrosoft 365 Copilot およびCopilot StudioをはじめとしたAI/AIエージェントを駆使したビジネス変革を支援します。

顧客企業における取り組みの進捗状況などに応じて、臨機応変にカスタマイズすることも可能です。

サービス全体図■今後の展望

「AI/AIエージェント実装ソリューション」において、今後もサービスの拡充やコンサルタントの増員を図ることで、2028年度まで導入企業数100社を目指します。

■「AI/AIエージェント実装ソリューション」の詳細はこちら

https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/ai-agent-implementation-solution(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/ai-agent-implementation-solution?utm_medium=prtimes260420)

■当社の『ゼロ化』のサービスについて

パーソルビジネスプロセスデザインでは、あらゆる業種・業界のDXを推進にむけた「ゼロ化」サービスを提供しています。「ゼロ化」とは、ビジネスプロセスにおける工数を徹底的に“ゼロ”に近づけ、広範囲にわたるプロセスDXを実現する考え方です。

この理念のもと、当社は企業のDXや業務変革に向けた高度なソリューションデザインから、開発・PoC（概念実証）、業務実装・定着化までをワンストップで支援し、企業が抱える幅広い課題に対応しています。これまで培ってきた経験と知見を活用しながら、業務やツール連携型の自動化ソリューションを提供する各種パートナー企業とも連携し、さらにミドルバック業務を含む多様な領域のお客様に対して高品質なDXサービスを提供してまいります。

今後も「ゼロ化」によるプロセスDXを通じて、単に現場の生産性を向上させるだけでなく、中長期的な企業価値の向上にも貢献してまいります。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。