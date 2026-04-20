製造業のDXを促進する「製造業向け 資材在庫見える化モデル」を提供開始

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、製造業の在庫管理を効率化し、DXを促進する「製造業向け 資材在庫見える化モデル」を2026年4月20日より提供開始します。

製造業では、生産計画の変動や人材不足が常態化しているなか、部品、原材料の在庫管理は、属人化していたり、紙・Excelによる非効率な運用が続いていたりするケースが少なくありません。そのため、在庫数の把握に時間がかかり、欠品や過剰在庫、業務負荷の増大につながっています。

「製造業向け 資材在庫見える化モデル」は、クラウド型業務改善プラットフォーム「RICOH kintone plus」を活用し、関係者が必要なタイミングで在庫状況を把握できる環境を提供します。資材マスタ管理から、生産計画、所要量計算、発注、入出庫、在庫管理までを標準化されたアプリテンプレートとして提供し、属人的な在庫管理からの脱却を支援します。また、業種や現場の運用に合わせて、項目や画面構成、業務フローを柔軟にカスタマイズできるため、システムに業務を合わせるのではなく、お客様の業務に寄り添った形で、無理なく導入・活用できます。アプリ間のデータ連携により部門間で同じ在庫情報を共有でき、在庫確認に伴う問い合わせや転記作業を削減します。

「製造業向け 資材在庫見える化モデル」概要

同日には、流通業のDXを促進する取り組みとして「在庫管理可視化モデル」も提供開始します。近年、物流関連法制への対応やドライバー・倉庫人材の不足が深刻化する中、流通・物流現場では、無駄な在庫移動や手作業による管理業務の削減、業務のデジタル化（DX）が求められています。本モデルは、入出庫状況や品目・ロットごとの保管場所情報を可視化する主に流通業向けのソリューションで、「製造業向け 資材在庫見える化モデル」との連携が可能です。

両モデルをRICOH kintone plus上で連携することで、製造から流通工程までの在庫情報を一元管理でき、業務効率化と適正在庫の維持、さらにはコスト削減を通じて、持続可能な製造・物流体制の構築を実現します。

リコージャパンは、お客様に寄り添い、業務に合わせて利用できる最適なソリューションを提供し、お客様が取り組むオフィス／現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援してまいります。

■関連情報

RICOH スクラムアセット：業務課題別に使える業務テンプレートと運用ノウハウを組み合わせた提供モデル

https://www.ricoh.co.jp/products/concept/ricoh-scrum-asset

RICOH kintone plus

https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-kintone-plus

■報道関係のお問い合わせ先

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

■お客様の問い合わせ先

「RICOH スクラムアセット」に関するお問い合わせ

https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/ricohscrumasset_inq

※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

創立

1959年5月2日

代表者

代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

従業員数

17,372名（2025年4月現在）

拠点数

341拠点（2025年4月現在）

本社所在地

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

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リコーグループについて

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リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/