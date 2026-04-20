マウザー新製品情報～2026年第1四半期に9,000点以上の新製品の取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進する Mouser Electronics(https://www.mouser.jp)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、正規代理店として新製品や最先端技術をいち早くお届けすることに注力し、お客様の競争力強化や、製品の市場投入までの時間短縮をサポートしています。1,200を超える半導体・電子部品のブランドから、グローバル市場への製品投入のパートナーとして信頼いただき、各製造元メーカーからの完全なトレーサビリティのある、100％認定済み純正品のみをお客様にお届けしています。

マウザーは、2026年の第1四半期に9,000点以上の即時出荷可能な新製品(https://info.mouser.com/new_products/)の取り扱いを開始しました。

2026年第1四半期に取り扱いを開始した製品一例

■ STMicroelectronics(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/) STM32C5 Arm(R) Cortex(R)-M33マイクロコントローラ(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/st-stm32c5-arm-core-mainstream-mcus/)

工場、家庭、都市、インフラなどで使用される数十億の小型スマートデバイスの性能向上を目的として設計されており、厳しいコスト・サイズ・消費電力の制約にも対応しています。独自の40nmプロセス技術をベースにし、現在広く使われているエントリーレベルのチップより高速でタスクを処理できす。これにより、製品にはより高度なセンシング機能、滑らかな制御、そして向上したユーザー体験などを搭載する余地が生まれつつ、動的消費電力は低く抑えられます。さらにこれらのマイクロコントローラには、改ざんやサイバー攻撃などのリスクから製品を保護するためのセキュリティ機能も統合されています。

■ EDATEC(https://www.mouser.jp/manufacturer/edatec/) ED-CM0NANO(https://www.mouser.jp/new/edatec/edatec-ed-cm0nano-sbcs/)

Raspberry Pi(https://www.mouser.jp/manufacturer/raspberry-pi/) Compute Module Zero（CM0）をベースにした、シングルボードコンピュータ（SBC）です。最大1GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A53プロセッサと、Broadcom VideoCore-IVグラフィックスプロセッサを搭載し、幅広い接続オプションを備えています。また、外部アンテナによるオプションのWi-Fi(R)対応により無線接続が可能で、さらにリアルタイムクロック（RTC）やウォッチドッグタイマーも内蔵しており、システムの信頼性を向上させています。これらの特徴により、ED-CM0NANOは産業用制御システムやIoT用途に最適です。

■ Sensata Technologies(https://www.mouser.jp/manufacturer/sensata-technologies/) MGD Resonix(TM)冷媒リークセンサ(https://www.mouser.jp/new/sensata/sensata-mgd-resonix-refrigerant-leak-sensors/)

コンパクトなモジュール設計でありながら高精度かつ高速応答を実現し、最小サイズの空調（HVACおよび冷凍機器にも組み込み可能です。MGDシリーズは、過度な曝露や中毒への耐性に優れているほか、高温（最大動作温度105°C）や高湿度環境にも対応しています。さらに、これらのデバイスはキャリブレーション不要で15年以上の長寿命を持ち、A2L冷媒を使用するHVACおよび冷凍システムにおいて、理想的な漏れ検知コンポーネントとなっています。

■ u-blox (https://www.mouser.jp/manufacturer/u-blox/) ANN-MB3(https://www.mouser.jp/new/u-blox/u-blox-ann-mb3-antennas/)

L1/L2/L5のトリプルバンドに対応した高性能GNSSアンテナで、RTK（リアルタイムキネマティック）測位ソリューションに最適化されています。高精度GNSSのF20(https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.mouser.com/new/u-blox/ublox-zed-f20p-module/&ust=1776417960000000&usg=AOvVaw0bjl5hTo-y9ryt0cCTD7rY&hl=en-GB&source=gmail)向けにも適した設計です。シームレスな統合を目的として最適化されており、堅牢な設計により優れた性能を発揮します。また、62 × 80 × 25.5 mmというコンパクトなサイズと柔軟な設置オプションにより、産業機器、自動車、ロボティクスなど幅広い用途で高精度測位技術の導入を可能にします。

新商品・新部品の詳細については、下記をご覧ください。

https://info.mouser.com/new_products/

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、 テクニカルリソースセンター 、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

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マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力す

る、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、

当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い

電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点

には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配

置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭

の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送して

います。詳しくは、 http://www.mouser.jp をご覧ください。

商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記

載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合

があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-247-20c7b794bbc790d9f866971bd342e019.pdf