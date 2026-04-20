『hadakara　モイストボディケアソープ　ひんやりタイプ　クールアクアミントの香り』今年も数量限定発売！

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（本社：東京都台東区）は、お風呂あがりもうるおう肌へ導くボディソープブランド『hadakara』より、『hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り』を、2026年4月22日(水)から今年も数量限定で発売いたします。ひんやり涼やかな洗い心地で、濃密泡がボディの日焼け止め(※1)や汚れをしっかり落とすのに、肌にはうるおいを与える、夏場にぴったりなボディソープです。



(※1) 石けんで落とせるタイプ

・『hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り』を今夏も数量限定発売。

・メントール（清涼剤）配合で、ひんやり涼やかな洗い心地。

・独自の「うるおい密着ヴェール」。すすぎ時に、保湿成分が肌に密着しやすいヴェールに変化し、全身にうるおいを与えます。

・ヘタりにくい濃密泡が、洗っている間にもこもこ増え続けて(※2)全身を包み込み、日焼け止め(※1)や汚れをしっかり落とします。しっとりうるおうのに、さっぱりした洗いあがり。

・天然アロマオイル配合香料。クリアなミントにみずみずしいシトラスをプラス。涼やかで爽快な香りです。

(※2) 通常の身体洗浄時において

１．発売の狙い

『hadakara』では2020年より、高温多湿な夏のシーズンに、ひんやりタイプのボディソープを数量限定で発売しています。ご使用いただいた方からは、「ほどよいひんやり感と、さわやかな香りが良い」や、「汗が引くような洗い心地」、「子供も気に入っている」などの感想を当社にお寄せいただいています。（当社調べ）。

そこで今年も『hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り』を数量限定で発売いたします。

また、夏はボディにも日焼け止め剤を使用する機会が増えます。一方で、生活者からは、「体に塗った日焼け止めがボディソープで落とし切れていないのでは」との声も挙がっています。『hadakara』の濃密泡は日焼け止め(※1)もしっかり落とせることを実証しております。

本年発売10周年を迎える『hadakara』は、保湿を共通のメッセージとして、ブランド全体をリステージいたしました。それに合わせ、本品も「ほどよいひんやり感」と「うるおいのヴェール感」の両方を情緒的に表現したパッケージデザインにリニューアルしました。

２．発売日・地域 2026年4月22日(水) 全国

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/268_1_a0052dd3bf83c3f5db8e7c4129854b19.jpg?v=202604201151 ]

４．

（１）ひんやりとした洗い心地

メントール（清涼剤）配合。クール過ぎない、涼やかでひんやりとした洗い心地です。

（２）洗浄力とうるおい感の両立

きめ細かい

濃密泡で、ゴシゴシこすらない手のひら洗いでも、石けんで落とせるタイプの

スーパーウォータープルーフの日焼け止めもしっかり落とします。

＜hadakara独自の「うるおい密着ヴェール」＞

すすぎ時に、保湿成分が肌に密着しやすいヴェールに変化し、

洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ導きます。

（３）ヘタりにくい濃密泡

もこもこ増える※2濃密泡が全身を包み込み、汚れをしっかり落とします。

しっとりうるおうのに、さっぱりした洗いあがりです。

（４）3mlポンプを採用

1プッシュ毎に、きめ細かい濃密泡がたっぷりと出てきます。

（５）クールアクアミントの香り

天然アロマオイル配合香料。クリアなミントにみずみずしいシトラスをプラス。涼やかで爽快な香りです。

（６）家族で使える

お子様のデリケートな肌にも使えます。

５．商品ラインアップ

赤囲みが本リリースの製品

上段左から

『hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り』本体

『hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り』つめかえ用

下段左から

『hadakara モイストボディケアソープ 泡タイプ フローラルブーケの香り』

『hadakara モイストボディケアソープ 泡タイプ クリーミーソープの香り』

『hadakara モイストボディケアソープ 液体タイプ フレッシュフローラルの香り』

『hadakara モイストボディケアソープ 液体タイプ リッチソープの香り』

『hadakara 薬用デオドラント モイストボディケアソープ』（※3）

『hadakara 薬用ピュアマイルド モイストボディケアソープ』（※4）

『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ 泡タイプ』

『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ 液体タイプ』

（※3） （医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープLa

（※4） （医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープJa