STORES、「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！キャンペーン」を5月15日まで実施

STORES 株式会社

STORES 株式会社 は、現在実施しているスタンダードプラン導入キャンペーンについて、多くの反響とお申し込みをいただいていることを受け、実施期間を2026年5月15日（金）まで延長することをお知らせします。

期間延長にあわせ、本キャンペーンは新たに「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！スタンダードプラン導入でAmazon ギフトカード20,000円分プレゼント」とリニューアルし、2026年4月18日（土）から新たに開始しました。

▼「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！スタンダードプラン導入でAmazon ギフトカード20,000円分プレゼント」キャンペーンの詳細

https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18(https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18?ref=release_prtimes)

■ STORES のスタンダードプランについて

スタンダードプラン は、店舗運営に必要なサービス（POSレジ・キャッシュレス決済・ネットショップ・予約システム・モバイルオーダー・データ分析など）をひとつにまとめ、月額3,300円（※1）・対面決済手数料 1.98%～・決済端末1台無料（※2）と低コストで利用できるパッケージです。システムの選定・導入・運用の煩雑さを解消し、あらゆる業種・業態のお店がシンプルに活用できるプランです。

・ STORES スタンダードプラン 紹介動画 （YouTube）(https://www.youtube.com/watch?v=CWyrMUDMbp8)

・ STORES スタンダード プラン とは？(https://stores.fun/lp/standard-plan)

（※1）年契約の場合の月額料金。月契約の場合は1店舗ごとに3,960円（税込）になります。なお本キャンペーンは年契約でのみお申し込み対象となります。

（※2）決済端末は無償貸与となります。

■ キャンペーンの実施について

STORES は2025年3月より、ネットショップやキャッシュレス決済、POSレジなど、店舗運営に必要な機能をひとつにまとめ、シンプルかつ低コストで活用できるパッケージプランの提供を開始しました。新規有料アカウント登録者の約8割が本プランを選択するなど（※3）、提供開始から約1年が経過し、ソフトウェア費用の低減やサービス間連携による業務効率化を実感する声が広がっています。

本キャンペーンは、新年度のスタートにあわせて、スタンダードプランをより多くの事業者のみなさまにお届けすることを目的に実施してきました。この度、多くの反響とお申し込みをいただいていることを受け、新たに「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！スタンダードプラン導入でAmazon ギフトカード20,000円分プレゼント」とリニューアルし、キャンペーン期間を2026年5月15日（金）まで延長することとしました。

（※3）2025年11月20日 プレスリリース：STORES の新規アカウント登録（有料のみ）に占める新プランの割合（2025年9-10月平均）(https://www.st.inc/news/2025-11-20-2025autumn-release)より

■ キャンペーン実施概要

⚫︎キャンペーン名：「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！スタンダードプラン導入でAmazon ギフトカード20,000円分プレゼント」

⚫︎キャンペーン内容：「スタンダードプラン（年契約）」と対面のキャッシュレス決済の加盟店審査をセットで新規にお申し込み・通過いただいた方に、20,000円分のAmazon ギフトカードをプレゼントします。

⚫︎延長後の実施期間：2026年4月18日（土）～ 2026年5月15日（金）23:59

※適用完了期限：2026年6月1日（月）23:59まで（＊）

＊お申し込み後、対面キャッシュレス決済の加盟店審査を完了いただく必要のある期限

＊2026年3月18日～4月17日の第一弾キャンペーン(https://stores.fun/campaign/event/2026-03-18)ですでにお申し込みを頂いた方は、以前のご案内通り、2026年5月1日（金）までに対面キャッシュレス決済の加盟店審査を完了していただく必要があります。

⚫︎特典：20,000円分のAmazon ギフトカード進呈

※特典の適用には条件があります。詳細はキャンペーンページ(https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18?ref=release_prtimes)をご確認ください。

※今回の延長期間内にお申し込みをいただき、適用条件を通過された方へのAmazonギフトカードの進呈は7月末頃を予定しています。

⚫︎その他：

※本キャンペーンは、事前の告知なしに内容を変更・終了する場合がございます。

※キャンペーンの詳細および注意事項はこちら(https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18?ref=release_prtimes)をご確認ください。

▼「乗り換えも、初めても、過去お使いだった方も。お店の運営を応援！スタンダードプラン導入でAmazon ギフトカード20,000円分プレゼント」キャンペーン はこちら

https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18(https://stores.fun/campaign/event/2026-04-18?ref=release_prtimes)

■ STORES について

STORES 株式会社 は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。





※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

