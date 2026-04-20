電動化時代の自動車生産を支える革新的な次世代ワークウェアを発表

ベントレー モーターズ ジャパン- クルー工場から初めて誕生するバッテリー式電気自動車を製造する従業員のために、新たな革新的ワークウェアを発表- カーボンファイバーを構造に取り入れた新たなワークウェアは、静電気防護エリアでの使用を前提に設計されており、製造工程において繊細な電子システムに影響を及ぼす可能性のある静電気の蓄積を防止- 自動車の品質と安全性の最高水準を維持するとともに、従業員の安全性およびサステナビリティへの取り組みを支援するために導入- 共同開発によるインクルーシブなデザインが、ベントレーのビジネス戦略「ビヨンド100+」およびクルー工場の変革「ドリームファクトリー」を支援

2026年4月16日（英国現地時間）、ベントレーモーターズは、今年後半に予定されている初のバッテリー式電気自動車の発表に先立ち、新たな「ドリームファクトリー」ワークウェアを導入しました。静電気防護エリアでの使用を想定して設計されたこのワークウェアは、繊細な電子部品およびバッテリーコンポーネントに影響を及ぼす可能性のある静電気の蓄積を防ぎ、電気自動車の製造全体において精度と品質を確保します。

静電気放電（ESD）に対応したワークウェアの導入は、安全かつ効率的な自動車製造を支えるうえで重要な一歩となります。カーボンファイバー部材を用いて開発されたこのワークウェアは、静電気を放散するよう設計されており、耐久性、柔軟性、そして日常業務における快適性を維持しています。

このコレクションは、クルーにおける多様な従業員のニーズに応えるよう設計されています。ワークウェアは「共同創造」「未来志向」「インクルーシブ」「ハイテク」という4つの主要原則に基づいて形作られています。その結果、快適性や可動性、さらには安全衛生面の機能を含め、さまざまな役割に対応する幅広いフィットやサイズ展開が実現され、すべての人にとって実用的で利用しやすいコレクションとなっています。

このワークウェアは、ベントレー製品に宿るクラフツマンシップに着想を得た、進化するデザイン思想を体現しています。刷新されたシルエットや洗練されたディテール、そしてすべての職種に共通する一貫したビジュアルアイデンティティにより、ベントレーが描く将来のデザインと呼応する、モダンかつテクニカルで洗練された美しさを創出しています。

また、透明性の高いサプライチェーンと責任ある製造体制のもとで生産され、長期的なサステナビリティへの取り組む姿勢を体現しています。素材調達から製造に至る一連のプロセスにおいて、信頼性の高いサプライヤーとの協働のもと、廃棄物の最小化と長期的な耐久性の確保に配慮しています。

本ワークウェアには、環境への配慮がライフサイクル全体にわたって組み込まれています。素材や構造は、高い性能を維持しながら環境負荷の低減に配慮して選定されています。使用後は、専用のリサイクルスキームにより埋立廃棄ゼロを実現し、ユニフォームは新たな素材として再資源化されることで循環型のものづくりを支えます。

今回のワークウェアの発表は、ブランドのあらゆる側面が環境負荷の低減に貢献し得ることを示すものです。これは、ラグジュアリーモビリティの分野にとどまらず、現代的で責任ある自動車メーカーの在り方において、新たな基準の確立を目指す取り組みの一環です。