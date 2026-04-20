【東京グレートベアーズ】2025-26シーズン総入場者数12万人達成！

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株式会社グレートベアーズ

東京グレートベアーズは、2026年4月18日(土)に有明コロシアムにて開催した、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪戦にて9,539名を動員し、2025-26シーズンの目標として掲げた『ホームゲーム来場者数12万人』の達成、大同生命SV.LEAGUE過去最多のシーズン総入場者数125,400名を記録いたしました。


日頃からサポートいただいておりますパートナー各社様、バレーボールの魅力を発信し続けてくださっているメディアのみなさま、そして今季ご来場いただきました全てのバレーボールファンのみなさまに心より感謝申し上げます。




■2025-26シーズン記録概要


・総来場者数：125,400名（前年比123.0%）


・1試合あたりの平均来場者数：5,700名（前年比123.0%）


・1試合あたりの最多来場者数：9,614名


　2026年2月28日(土)　東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン　有明コロシアム



＜参考情報＞


東京グレートベアーズ　過去シーズンのホームゲーム来場者数


2022-23シーズン合計：44,125名（1試合平均2,451名）


2023-24シーズン合計：62,859名（1試合平均3,492名・前年比142.4%）


2024-25シーズン合計：101,888名（1試合平均4,631名・前年比162.0%）


■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears


東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。


チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。







■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/