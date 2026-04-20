【東京グレートベアーズ】2025-26シーズン総入場者数12万人達成！

株式会社グレートベアーズ

東京グレートベアーズは、2026年4月18日(土)に有明コロシアムにて開催した、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪戦にて9,539名を動員し、2025-26シーズンの目標として掲げた『ホームゲーム来場者数12万人』の達成、大同生命SV.LEAGUE過去最多のシーズン総入場者数125,400名を記録いたしました。

日頃からサポートいただいておりますパートナー各社様、バレーボールの魅力を発信し続けてくださっているメディアのみなさま、そして今季ご来場いただきました全てのバレーボールファンのみなさまに心より感謝申し上げます。

■2025-26シーズン記録概要

・総来場者数：125,400名（前年比123.0%）

・1試合あたりの平均来場者数：5,700名（前年比123.0%）

・1試合あたりの最多来場者数：9,614名

2026年2月28日(土) 東京グレートベアーズ vs 大阪ブルテオン 有明コロシアム

＜参考情報＞

東京グレートベアーズ 過去シーズンのホームゲーム来場者数

2022-23シーズン合計：44,125名（1試合平均2,451名）

2023-24シーズン合計：62,859名（1試合平均3,492名・前年比142.4%）

2024-25シーズン合計：101,888名（1試合平均4,631名・前年比162.0%）

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/