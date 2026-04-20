デジタル帳票基盤「SVF」、累計導入社数4万2000社突破

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、帳票市場シェアNo.1（※1）のデジタル帳票基盤「SVF」の累計導入社数が4万2000社（※2）を突破したことをお知らせします。

SVFは1996年の提供開始以来、企業システムから帳票を生成するデジタル帳票基盤として、多くの企業の業務を支えてきました。帳票設計と出力を分離することで、業務システム開発の効率化や帳票運用の柔軟性向上を実現し、多くの企業システムにおける帳票基盤として利用されています。

SVFは2026年12月に30周年を迎えます。これまで多くの企業のみなさまに支えていただきましたこと心より感謝申し上げます。

今後も、お客様に安心して運用いただくため帳票の安定的な運用に向け、生成AIの活用を前提とするセキュアで信頼性の高いデータインフラとして時代に即した機能強化に取り組み、製品・サービス・サポート体制の充実と向上に努めてまいります。

■デジタル帳票基盤「SVF」について

「SVF」は、基幹システムやワークフローシステムなどと連携する帳票に関わる業務の基盤となるシステムです。企業内・企業間で飛び交う請求書、納品書、発送伝票や、公的機関が発行する各種証明書などの帳票をデジタル化し、帳票生成・保管・流通の仕組みをワンプラットフォームで提供します。生成AI活用が前提となるセキュアで信頼性の高いデータインフラとして機能しています。30周年を迎え、企業の基幹業務を支え国内トップシェア（※1）を保持し、42,000社以上（※2）に導入いただいています。

https://www.wingarc.com/product/svf/

■デジタル帳票基盤「SVF」、提供開始から30周年。

これまでの感謝を込め、「帳票は戦略になる時代だ。」をテーマとしたアニバーサリーイヤープロジェクトを展開しています。

アニバーサリーイヤープロジェクト特設サイト：

https://www.wingarc.com/product/svf/svf30th/

■ウイングアーク１ｓｔについて

ウイングアーク１ｓｔは、企業の基幹業務を支えるデジタル帳票基盤「SVF」、デジタルトラスト「Trustee」の帳票・文書管理ソリューションと、データから価値をもたらすデータエンパワーメントソリューションの２つの事業で構成され、開発・提供をしています。

※1 出典：デロイトトーマツミック経済研究所株式会社発刊ミックITリポート2025年12月号「帳票設計・運用製品の市場動向2025年度版」図表2-5 【運用】製品/サービスのベンダー別売上・シェア推移2024年度実績( https://mic-r.co.jp/micit/2025/)

※2 クラウド版とパッケージ版の累積社数（2026年2月末）

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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