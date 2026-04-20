【好評につきアーカイブ配信決定】Digital Arrow Partners主催、Marketing LEADERS 2026～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2026年３月10日（火）～３月13日（金）に開催された「BREAK THE RULES」をコンセプトとしたマーケティングカンファレンス「Marketing LEADERS 2026～常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす～」のアーカイブ配信を開始することをお知らせいたします。

■登壇およびアーカイブ配信の背景

近年テクノロジーの進化やAIの急速な浸透、そして複雑化する顧客ニーズにより、マーケティングを取り巻く環境はかつてない変化の波の中にあります。こうした「正解のない市場」において、多くの企業が従来の成功モデルからの脱却と、意思決定のあり方の刷新を急務としています。

実際にDigital Arrow Partnersが運営する、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービス「Expert Partners Marketing」にも、戦略の再構築に関する切実な相談が多数寄せられており、こうした課題解決の一助となるべく、マーケティングの最前線を走る企業各社を迎えたオンラインカンファレンスを開催いたしました。



３月10日（火）～３月13日（金）の4日間にわたり「事業成長・一次情報・具体性・実現可能性」という4つの鍵を軸に「新しい成長曲線」を描くためのヒントを提示した本カンファレンスは、ライブ配信当日、延べ2,600名を超える方々にご視聴いただき大きな反響をいただきました。

開催後、参加者の皆様から「非常に濃密な内容だったため、改めてチーム内で共有し、実務への落とし込みに活用したい」「業務の都合で一部のセッションを見逃してしまったため、ぜひ再度視聴する機会がほしい」といった熱いご要望を多数いただきました。

こうした声にお応えし、より多くの企業の皆様が「新しい成長曲線」を描く一助となるよう、期間限定でのアーカイブ配信を実施する運びとなりました。また、熱狂のうちに幕を閉じたDay4のオフラインイベントについても、多くのご要望につき特別にアーカイブ動画の配信を決定いたしました。

変化の激しい市場において、次なる一手を模索するすべてのマーケター、事業責任者の方々の指針となる動画内容です。



下記のような課題を感じている企業様はぜひご視聴ください。

・現行方針の延長戦では、次の成長ビジョンが描けない

・戦略はあるが、それを突破口に変える「アイデアと実行力」が足りない

・「微細な改善」はやり尽くしたが、売上を大きく動かす打ち手が見つからない

・内製でやり切る自信が持てず、成果を信じ切れない

アーカイブ配信を申し込む :https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=2378



■カンファレンス概要

＜開催概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/357_1_e7580f984fc92f7a3244beee9d58e077.jpg?v=202604201151 ]

■カンファレンススケジュール

●Day01｜経営（オンライン）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/357_2_3534f020f67a17378ada4f670388cc1c.jpg?v=202604201151 ]

●Day02｜事業（オンライン）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/357_3_59aa01da7404c3e49582ae0d2f607ef3.jpg?v=202604201151 ]

●Day03｜マーケ組織（オンライン）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/357_4_aac8927cd4718918e232f157a238384f.jpg?v=202604201151 ]

●Day04｜トレンド（オフライン）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/357_5_6baf7b74dbefa86958e27dfc4a95eede.jpg?v=202604201151 ]

■Expert Partners Marketingについて

Expert Partners Marketingとは、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービスです。

独立を検討するマーケター・案件を探しているフリーランスマーケターと、フリーランスマーケター活用を検討する企業を、専門エージェントが直接双方にご提案しマッチングします。

▼案件を探す方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/

▼期待値を超える優秀なマーケターを登用したい方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/business/

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/