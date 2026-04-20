KPMGコンサルティング、ロボット×フィジカルAIを活用したオペレーション＆メンテナンス業務の高度化支援サービスを開始

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、エネルギーや社会インフラ分野をはじめ、石油・化学、製造業といった大規模施設を有する企業において、ロボット×フィジカルAIを導入・活用し、施設や設備の運転管理や保守点検等を行うオペレーション＆メンテナンス（以下、O&M）業務の高度化を支援するサービスの提供を開始しました。

主に日常生活や経済活動に不可欠な基盤の供給・維持を担う企業においては、発電所、送配電設備、プラントや工場などの大規模施設を有しながら、施設や設備の安定的な稼働や維持管理を、持続的に行うことのできる運営体制が求められています。一方で、施設や設備の点検、巡視、操作、保全などを行う作業員の減少や人材確保の難しさから、現場オペレーションの実効性低下や安全リスクの増大が構造的課題として顕在化しています。また、少子高齢化および人口減少を背景にさらに深刻化すると予測されています。このような背景から、エネルギー・社会インフラ企業においては、ロボットやフィジカルAI等の新たなテクノロジーを導入・活用し、省力化や安全性の向上など現場における作業の高度化を図ることで、持続的な事業運営の実現が急務となっています。

KPMGコンサルティングでは、ロボット×フィジカルAI、デジタル・ソリューション等を活用した、O&M業務全体の変革に向けた総合的な支援サービスを提供します。本サービスでは、事業戦略・計画の策定から業務フロー・プロセスの設計、システム設計および構築など、現場の実態に即した総合的な支援を行います。また、ロボット×フィジカルAIを提供する企業には、O&M市場への参入に向けた戦略策定やオープンイノベーションに関する知見を活用した企業連携などの支援を行います。両者への支援を通じて合わせて行うことで、O&M業務の高度化と持続的な事業運営の実現を支援します。

【本サービスの支援内容】【サービスの詳細はこちら】

ロボット×フィジカルを活用したオペレーション＆メンテナンス業務における導入・活用支援サービス(https://kpmg.com/jp/ja/industries/energy/physical-ai-om.html)

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。