【日本初】TOEFL対策書書店売上No.1（※）の旺文社より、ETS公認の公式問題集『TOEFL iBT 公式総合対策』が登場！2026年1月からの新形式に対応。3月18日(水)予約受付開始

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『TOEFL iBT公式総合対策』 の予約受付を3月18日(水)より開始いたしました。

https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093447

本書は、2026年1月からのTOEFLの試験大幅改訂にいち早く対応した公式問題集です。改訂後の試験内容を把握し、実際の問題を解いて対策を進めたい受験者の方に最適な1冊です。

※日販調べ（2025 年1 月～12 月のTOEFL 関連書籍売上部数合計に占める旺文社TOEFL 対策書の売上部数合計より）

【本書の特長】

●試験改訂に対応した日本初の公式問題集！

2026年1月、TOEFL iBTでは大幅な試験の変更がありました。本書はその変更に完全対応した日本初の公式問題集です。

●ETSによる問題1セットを収録！

実際の試験問題を作成している試験運営団体のETSが作成した問題なので、本番と同じレベル・クオリティの問題を解くことができます。すべての問題に詳しい解説がついています。

【ETS（Educational Testing Service）について】

ETSは、人々が未来に備えるための生涯学習を支援する、グローバルな学習・人材ソリューションを提供する機関です。子会社を含め200以上の国と地域にオフィスや事業拠点を構える強固なグローバルネットワークを有し、TOEFL(R)、TOEIC(R)、GRE(R)、Praxis(R)、FuturenavTM、PSIなどの信頼性の高い評価やスキル認定サービスの提供、ならびにETSの研究機関による先進的な取り組みを通じて、毎年5,000万人以上の人々の能力を測定し、新たな機会を切り開けるよう支援しています。

●ETSの採点者がライティング・スピーキングの解答例を評価！

実際の試験を採点するETSの採点者がライティング・スピーキングの解答例を評価。実際のスコアを反映した解説がついているので、どのような解答が何点になるのかがつかめます。

●公認トレーナーによる解説とアドバイス！

ETS公認トレーナーの4名の先生が各セクションの問題形式と攻略法を詳しく解説。さらに日頃の学習についてのアドバイスもあり、万全の対策をすることができます。

●旺文社公式アプリでのTOEFL対策が可能！

本書は旺文社公式アプリ「英語の友」と「学びの友」（iOS/Android）に対応。（iOS/Android）しています。

※本サービスは予告なく変更、終了することがあります。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も100冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■旺文社公式アプリ「学びの友」

https://manatomo.obunsha.co.jp/

旺文社が刊行する問題集での学習をサポートするアプリです。便利な自動採点機能で、解答結果をすぐにご確認いただけるほか、リスニング問題の音声再生に対応しています。問題絞り込み機能で、効率的に解き直し学習を行うこともできます。また、学習カレンダーで毎日の学習記録を確認することができ、モチベーション維持にも役立ちます。

■書籍概要

『TOEFL iBT公式総合対策』

・著者：ETS／ETS Japan／五十峰聖／田岡千明／津田信男／横川綾子

・監修者：笹山尚子

・発売日：2026年05月20日

・定価：2,970円（税込）

・ISBNコード：978-4-01-093447-0

・体裁：A5判 ／ 200ページ ／ 2色刷

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/093447

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/