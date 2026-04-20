Salesforceの活用と定着化の加速に向け、生成AIによる支援を強化

株式会社日立ソリューションズmitoco AIの画面イメージ

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐藤 秀哉／以下、テラスカイ）が提供する、Salesforce内のナレッジ活用を加速させる生成AIサービス「mitoco AI(https://www.hitachi-solutions.co.jp/salesforce/partnersolutions/mitocoai/)」を、4月21日から提供開始します。

Salesforceは、世界15万社以上に導入されるCRMソリューションです。「mitoco AI」は、Salesforceの画面上にインストール後すぐに利用でき、Salesforce上に蓄積されたデータや社内ナレッジを、自然言語による対話形式で回答します。RAG機能*1によって提案資料や営業ナレッジなども検索可能です。商談情報や顧客データをもとに、これまで手間のかかっていた集計作業や、グラフ・表による可視化を自動化し、報告業務や資料作成の効率を大幅に向上させます。

日立ソリューションズはこれまで、自社内でSalesforceによる営業DXや定着化を実現し、2025年にはSalesforceの「Internal Use of the Year」を受賞しました。蓄積してきた知見とノウハウをもとに、Salesforceの利用定着、企業のデータドリブン経営への変革を後押しします。そして、「DX by AX toward SX」をコンセプトに、AIの活用を通じたDXをベースに変革を推進し、価値創出と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

*1 Retrieval-Augmented Generationの略で、生成AIの回答精度を向上させる技術。ユーザーの質問内容に関連する情報を指定されたデータベースから検索し、回答を生成する



■「mitoco AI」の特長と日立ソリューションズが提供する価値

１．Salesforce上に表示されるAIアシスタントに自然言語で質問するだけで、必要な情報を即座に提示。RAG技術により、提案資料や営業ナレッジ、FAQなどSalesforce上に蓄積された情報を検索し、属人化の解消や現場の情報活用スピード向上に貢献

２．商談情報や顧客データをもとに、「mitoco AI」が検討資料や報告書などの参考データを自動生成。営業担当者の作業負荷を軽減し、意思決定の迅速化やデータドリブンな営業活動を後押し

３．日立ソリューションズが培ってきた業務プロセス最適化ノウハウを活かし、生成AIによる即時に情報へアクセスできる環境の整備から、Salesforce活用を促す文化醸成、運用設計、定着化コンサルティングまで一体で提供。ユーザーのSalesforce利用頻度を自然と高め、データ活用文化を組織全体へ浸透させ、データドリブン経営の実現を支援



■今後の展開

「mitoco AI」などの活用により、Salesforceにデータを蓄積することの価値はこれまで以上に高まっています。企業がデータドリブンな意思決定を行うためには、現場が日常的にデータを入力し、活用できる環境を整えることが不可欠です。

今後は、生成AIを活用した業務プロセスの最適化や、Salesforce上のデータ活用をさらに高度化するためのコンサルティングサービスを強化します。また、企業ごとの業務特性に合わせたAI活用シナリオの設計や、Salesforceの運用定着を支援する伴走型サービスを拡充し、企業のデータ活用基盤の強化を力強く支援してまいります。



■背景

企業のDX推進が加速する中で、営業、マーケティング、カスタマーサクセスといったフロント業務においても、AIを活用した業務効率化やデータ活用の高度化に対するニーズが急速に高まっています。特に、CRM領域では、蓄積された膨大なデータをいかに現場で活かし、意思決定や顧客対応の質を向上させるかが重要なテーマとなっています。

日立ソリューションズは、国内におけるクラウド型CRMの黎明期からいち早くSalesforceの取り扱いを開始し、自社内でも導入してノウハウを培い、基幹業務システムとの連携やカスタマイズ、開発を行って営業DXを推進してきました。多様な業種、業態の企業に対して、業務プロセスの最適化やデータ活用の高度化を実現してきた豊富な実績とノウハウを持っています。

こうした知見をもとに、生成AIを活用したSalesforceのデータ活用や定着化支援を強化するため、「mitoco AI」の提供に至りました。



■「mitoco AI」について

https://www.hitachi-solutions.co.jp/salesforce/partnersolutions/mitocoai/



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。



日立ソリューションズのAXの取り組みについて

日立ソリューションズグループは、IT人財不足に備えた生産性向上、市場での競争力強化に向けて、「DX by AX toward SX」というコンセプトの下、国内外の拠点の従業員全員がAIや生成AI、AIエージェントを活用し、高い付加価値を創出することをめざしています。

具体的には、 AIエージェントや生成AIを活用した開発のユースケース、よくある社内問い合わせ対応など、特定の業務向けのチャットボットが集約されたイントラの専用サイトも整備しています。また、活用促進に向けて、アイデアや事例を募集する全社コンテストも開催しています。



ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

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