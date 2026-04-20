TASAKI、4月22日よりbalanceシリーズから新作を発売

株式会社TASAKI

TASAKIはデザイナー タクーン・パニクガルが手掛ける「TASAKI COLLECTION LINE（TASAKI コレクション ライン）」より、4月22日（水）、アイコンである「balance（バランス）」シリーズの新作を発売します。

新たに登場するアイテムは、軽やかな存在感で耳元にエレガントな印象をもたらす「balance step neo（バランス ステップ ネオ）」、モチーフを平行に配し、指先に繊細な美しさを添える「balance parallel neo（バランス パラレル ネオ）」、そして立体的なフォルムがモダンで洗練された佇まいを演出する「balance arm neo（バランス アーム ネオ）」。

ミニマルなサイズ感が軽やかでありながら印象的な存在感を放ち、タイムレスなエレガンスと現代的な洗練を体現します。

さらに広がりをみせる「balance」の世界をお楽しみください。

バランス ステップ ネオ イヤリング［18K YG, あこや真珠］\847,000バランス ステップ ネオ ダイヤモンド パヴェ イヤリング［18K WG. あこや真珠, ダイヤモンド］\1,485,000バランス パラレル ネオ リング［18K YG, あこや真珠］\715,000バランス パラレル ネオ ダイヤモンド パヴェ リング［18K WG. あこや真珠, ダイヤモンド］\1,078,000バランス アーム ネオ ペンダント［18K YG, あこや真珠］\528,000バランス アーム ネオ ダイヤモンド パヴェ ペンダント［18K WG. あこや真珠, ダイヤモンド］\715,000バランス アーム ネオ イヤリング［18K YG, あこや真珠］\660,000バランス アーム ネオ ダイヤモンド パヴェ イヤリング［18K WG. あこや真珠, ダイヤモンド］\1,067,000

すべて税込み価格 (C)TASAKI