ACCESS、「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」プログラムに採択

株式会社 ACCESS

株式会社ACCESS（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：大石 清恭、以下、ACCESS）は、この度、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下 AWS ジャパン）が実施する「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」プログラムに採択されたことを受けて、VLAモデル（Vision-Language-Action Models）を活用したリモート制御のための実現可能性の検証実験を実施しました。今後、ACCESSは、実サービス化に向けて開発を進めてまいります。

「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」は AWS 上でVLAモデルをはじめとしたロボット基盤モデル等を開発する、日本に法人または拠点を持つ企業・団体を支援するプログラムです。データ収集・前処理からモデルトレーニング、シミュレーション、実環境へのデプロイまでの一連のパイプライン構築を支援し、AI のロボティクスへの活用を推進することを目的としています。

AIは、近年の大規模言語モデル（Large-Language Models、LLM）や視覚言語モデル（Vision-Language Models 、VLM）の目覚ましい進展を背景に、より高度な情報処理能力を獲得してきました。これらの進歩を背景に、AIがセンサー等を通じて現実世界を理解し、ロボット、自動運転車、ドローンといった物理的な実体機能により自律的にタスクを実行するEmbodied AI（具体化された人工知能）の分野では、新たな潮流としてVLAが注目を集めています。

ACCESSは1984年の設立以来、40年以上にわたり、IoTシステムをはじめとする「実空間（フィジカル）」に関わるシステム開発において高い技術力と専門知見を発揮してきました。こうした実空間における豊富な実績を基盤にAWS活用のノウハウを組み合わせることで、あらゆる産業の「実空間」ビジネスを高度化させるスペシャリスト集団として、幅広い業界において顧客の価値提供を推進してきました。2025年からはフィジカル AIの社会実装を目指してVLAモデルの検証やプラットフォーム開発に注力しています。この度、こうした取り組みの有用性が評価され「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」プログラムに採択されました。今後ACCESSは、AWS ジャパンとの連携を一段と強化し、VLAを活用したプラットフォーム開発を加速してまいります。

ACCESSのAI・データサイエンスに関する取り組みは、こちら(https://ai.access-company.com/frascoai/)をご覧ください。

「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」プログラムに関する詳細は、AWS ジャパンの公式サイト(https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-japan-physical-ai-development-support-program/)をご覧ください。

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイルおよびネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェア、並びに数百社の企業への採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したDX／IoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/

※ ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※ その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。