新ジャンルエンタメプラットフォーム「StellaJean」公開記念作第２弾　櫻井佑樹さん（劇団EXILE）×古畑奈和さん（元SKE48）オリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』独占配信開始

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」の公開記念作品第2弾として、オリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』を「StellaJean」の公開に合わせ、2026年4月中に独占配信を開始いたします。

本作は、櫻井佑樹（劇団EXILE）が主演を務め古畑奈和（元SKE48）がヒロインとして出演する、「StellaJean」が初めて手掛ける100%自社出資のオリジナルショートドラマとなります。

■新ジャンルエンタメプラットフォーム「StellaJean」公開記念作品第2弾！オリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』

2026年4月中にオープンする、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の総合エンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」。その公開を記念した作品第2弾として、オリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』の独占配信が決定いたしました。

本作は、隙間時間にテンポ良く楽しめるショートドラマフォーマットでありながら、人間の愛憎や複雑な関係性を深く描き出したスリリングな禁断のラブストーリーです。物語の世界に浸れるStellaJeanならではの、没入感あふれる新たな映像体験をお届けいたします。

【あらすじ】

18歳の日向朔也は、母・瑠美が既婚者の男・上杉健一と不倫している現場を目撃する。嫌悪はあっても、母を責める気も、健一に復讐しようという激情もない。朔也はただ、少し冷めた目で大人たちの汚さを眺めていた。

そんなある日、朔也は偶然、健一の妻・亜紀と出会う。最初は「あんな男の妻をやっているのは、どんな女なんだろう」という、ほんの好奇心にすぎなかった。素性を隠したまま亜紀に近づく朔也だったが、夫に顧みられず、孤独を抱えながらも笑おうとする彼女の脆さに触れるうち、その存在は次第に特別なものになっていく。

軽い気持ちで踏み込んだはずの関係は、やがて引き返せないものへと変わっていく。母の不倫から始まった歪な縁は、それぞれの感情が絡み合いながら、静かに日常を壊していく。何も望まず、ただ日々をやり過ごしていた青年が初めて本気で欲しいと願ったのは、決して手を伸ばしてはいけない人だった。

■注目の若手俳優・櫻井佑樹と、元SKE48・古畑奈和が出演！

主人公・朔也役には、劇団EXILEの若手俳優・櫻井佑樹。ヒロイン・亜紀役は、元SKE48で女優の古畑奈和が務めます。

櫻井佑樹は、2026年には映画『ブルーロック』への出演をはじめ、地上波ドラマや映画へと活躍の場を広げている注目の俳優です。古畑奈和は、近年は朝ドラへの出演をはじめ、映画・ドラマ・舞台と幅広いジャンルで活躍の幅を広げている実力派女優です。

本作では、櫻井・古畑ともに“初めてのキスシーン”に挑戦し、体当たりで禁断のラブストーリーを演じ切ります。注目の2人が体当たりで挑む、スリリングで切ない禁断のラブストーリーにご期待ください。

■「StellaJean」による100%自社出資のオリジナルショートドラマ

本作は、映像制作も手掛ける「StellaJean」が100%出資し、企画から制作までを一貫して手掛けた初の完全オリジナル作品です。2025年6月にグローバル展開を視野に社内スタートアップとして始動し、オリジナル映像制作にとどまらず、「原作創出」、「作品の調達・流通」「ライセンス展開」「グローバル展開」までを一貫して手掛け、新プラットフォーム「StellaJean」を通じて、質の高いオリジナルIP（映像作品）を継続的に創出してまいります。

■キャストコメント

【日向朔也役：櫻井 佑樹さん】

主演として作品を任せていただけることは、やっぱり特別なことですし、すごく嬉しかったです！

台本を読むのがとても楽しみでした！

日向朔也を演じるうえで、僕の身近で起こったことがない出来事が沢山起きるので、いかに日向朔也の心情になって演じるかを意識しました。迷って、依存して、流されていく、すごく人間らしくて優しさもあって。難しいテーマであるからこそ、そこから逃げず日向朔也に共感したいと思いました。

人間関係のややこしさだったり、人の弱さだったり、ドロドロしすぎず、「うわ…でも分からなくもないな」という人間らしさ全開の作品だと思います。共感できる人もいれば、そうでない人もいると思います。視聴者の皆さんにはそれぞれの感じ方で最後まで楽しんでいただけたらなと思います！

【上杉亜紀役：古畑 奈和さん】

私自身、初めてのショートドラマ撮影でした。そして「StellaJean」初のオリジナルショートドラマということで、こうして一緒に挑戦し、作品を届けられることを有り難く思っています。

今回私が演じた亜紀は、物分かりのいい妻として生きながらも、心の奥に孤独や満たされなさを抱えた女性だと感じました。

年下の彼との出会いによって、葛藤を抱えながらも少しずつ感情がほどけていく姿も大切に演じました。

登場人物それぞれの言葉にならない感情や、そこからくる行動、繊細な心の揺れも見どころの一つです。

ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

■ショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』作品概要

・タイトル：母の愛人の妻に堕ちました

・配信開始日：2026年4月中

・配信プラットフォーム：StellaJean

・製作：StellaJean

・制作：株式会社ContentAge

・制作協力：合同会社haruzion

・監督：朝比奈けい

・脚本：桐本絵梨花

・権利表記国内：StellaJean

・公式ハッシュタグ：#ハハオチ

【キャスト】

日向朔也役：櫻井佑樹（劇団EXILE）

上杉亜紀役：古畑奈和（元SKE48）

上杉健一役：青柳尊哉

日向瑠美役：あいだあい

日向和也訳：大川敦司

星友梨奈役：平岡明純

専務役：中野 剛 ほか

※ご紹介の際は、下記のクレジットを必ずご使用ください。

コピーライト:(C)StellaJean

製作:StellaJean

■「StellaJean」について

StellaJean（ステラジーン）は、2026年4月にオープンする『映像・小説・シナリオで物語が持つ感動を伝える』国内初の新しいプラットフォームです。物語の力で、世界中のクリエイターと共に新たな感動と価値を生み出します。

ショートドラマやショートフィルムを中心に多様なジャンルの映像作品を配信するとともに、小説とシナリオの投稿・読書機能も併せ持ちます。プロ・アマチュア問わず誰もが自由に表現でき、幾つものきらめく感情に出会える場所として、ボーダレスな物語の世界をつくり、ひとりひとりのイマジネーションで紡がれた感動をグローバルに発信することを目指します。

ブランドメッセージ：

"Just a Story

- A Thousand and One Seconds of Sparkling Emotions."

■StellaJean公式サイト、SNSアカウント

公式サイト：https://stellajean.jp/pre-lp

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stellajean.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/stellajean.jp/

公式X：https://x.com/stellajeanjp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCUrwqbZEJHCSURZsfsJQpew

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61586639877611

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

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