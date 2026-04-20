スタンドアローン型AI議事録アプリケーション「ScribeAssist」に「出力テンプレート機能」を追加し、議事録の出力形式を自由にカスタマイズ可能に

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクスト ワン）」にて提供している、国内シェアNo.1（※1）のAI音声認識AmiVoiceを搭載したAI議事録アプリケーション「ScribeAssist（スクライブアシスト）」をバージョンアップいたしました。

本バージョンアップでは、Microsoft Word形式で出力する議事録について、用途や運用に応じた出力形式を設定できるようになりました。社内フォーマットや自治体独自の様式などにも対応できるため、出力後のフォーマット調整や既存様式に合わせた修正作業の負担を軽減し、議事録作成から共有までのさらなる業務効率化を実現します。

主なバージョンアップ

・議事録の出力形式を自由にカスタマイズ可能に

Microsoft Word形式でのファイル出力時に、議事録の形式をユーザー自身でカスタマイズできる「出力テンプレート機能」を実装しました。

ユーザーが指定した表記ルールを反映した形式で議事録を出力でき、社内フォーマットや自治体独自の様式など、用途に合わせた議事録をワンクリックで作成できます。

また、テンプレートごとに、発言者名や発言内容の表示ルールを細かく設定できるため、用途に応じた柔軟な対応が可能です。

・LGWAN環境からのクラウドライセンス利用も可能に

地方公共団体などが利用する行政専用ネットワーク「LGWAN」環境からクラウドライセンスを利用して本製品を使用できるようになりました。

・発言者名の「○」表記をオン・オフで選択可能に

Microsoft Word（.docx）およびテキストファイル（.txt）出力時に、発言者名の先頭に挿入される「○」表記について設定画面のオン・オフ操作で、付与の有無を選択できるようになりました。

これにより、用途・提出先に応じた表記ルールへの柔軟な対応が可能です。

・要約結果を含めたデータのエクスポート・インポートに対応

音声認識結果を含む議事録データを、スタンドアローン要約の結果とあわせてエクスポートできるようになりました。エクスポートしたデータを別のPCや環境にインポートする場合も要約結果を引き継げるため、要約を再度実行する必要がなく、作業効率向上に貢献します。

・インポートしたデータの発言者識別を改善

インポートしたデータに含まれる出席者と、端末内に登録されている声紋学習データを紐づけられるようになりました。名前が一致する声紋学習データがある場合には、自動で候補を表示します。

「ScribeAssist」概要

国内シェアNo.1（※1）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One」にて提供している「ScribeAssist」は、オンライン/オフラインといった会議形態、Web会議システムの種類を問わず使用できる、スタンドアローン型の文字起こし支援アプリケーションです。

リアルタイム認識・バッチ（音声ファイル）認識に対応しており、会議の録音から、音声認識、テキスト編集、生成AIによる要約、議事録の出力まで、オフライン環境下（インターネット接続なし）でワンストップに行えます。より直感的かつ高機能なWebエディタで議事録を作成できるブラウザ編集機能や、お使いのPCスペックに依存せず、より高速・高精度に生成AIを用いた要約ができるクラウド要約機能なども提供しているため、社内規定や用途に合わせて柔軟な運用が可能です。

AI話者識別機能やキーワード・タグ付け機能、リアルタイム字幕表示機能、議事録作成に特化したファシリテーションモードなど、会議での運用に適した機能を多数搭載しています。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/scribeassist

「VoXT One」概要

議事録作成業務を多角的にサポートし効率化を実現する、国内シェアNo.1（※1）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化した新プラットフォームです。1つのアカウントで、スタンドアローン型の「ScribeAssist」とクラウド型の「ProVoXT（プロボクスト）」など、ユーザーの利用シーンに合わせて最適なソリューションの選択が可能です。さらに、GPT‐4oを活用した要約生成や、音声入力ソリューションなど多彩な機能により、議事録作成業務の効率化を実現します。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/

※1 出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

※2 本ページに掲載されている商品・サービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

VoXT事業部

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/inquiry/