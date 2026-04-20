特定技能の支援業務管理システム「Linkus（リンクス）」が支援業務を外部委託する雇用企業向けに書類作成機能をリリース

BEENOS株式会社

BEENOS株式会社の連結子会社であるBEENOS HR Link株式会社（以下「BEENOS HR Link」）が運営する特定技能の支援業務管理システム「Linkus(リンクス)、https://linku-s.com/」は、支援業務を外部に委託している企業が書類作成のみを自社で実施できる新機能をリリースいたしました。

2026年1月の行政書士法改正に伴い、登録支援機関による各種書類の作成が制限されることから、支援業務は登録支援機関に委託しながら、在留資格の更新等の申請業務は自社で行う雇用企業様が増加しています。

制度改正に伴い新しく増加している支援体制・申請体制への対応として、このたび書類作成のみを自社で実施できる新機能をリリースいたしました。

▼特定技能の支援管理業務システム「Linkus(リンクス)」

https://linku-s.com/

■「受け入れ企業書類生成」機能追加の背景

特定技能の支援業務管理システム「Linkus(リンクス)」は、登録支援機関、受け入れ企業、送り出し機関といった特定技能に関わる企業・団体がアカウントを共有し、特定技能外国人の情報や手続き書類データ等を共有できる機能を有しています。

登録支援機関や受け入れ企業はLinkusを単独で使用することも可能ですが、連携利用することで、情報の共有や特定技能外国人の支援をよりスムーズかつ安全に行うことが可能になります。

こうしたLikusの連携利用は、2025年10月と11月比で7倍に増加しました(※1)。増加の背景には、2026年1月の行政書士法改正施工に伴って、登録支援機関が有償で書類作成を代行することが制限されることへの対応が挙げられます。支援業務を登録支援機関に委託をしながら、書類作成業務のみを自社で行う受入企業が増えています。

こうした状況を受け、登録支援機関と受入れ企業の両社が協力した支援体制が適法に行われ、スムーズな連携体制を支援するため、Linkusは新たに「受入れ企業書類生成機能」をリリースいたしました。

本機能により、登録支援機関は定期面談のような各種の支援業務を担い、受入れ企業は登録支援機関の登録したデータも活用しながら、各種の書類を作成することが可能になります。

※委託先の登録支援機関がLinkusを利用していない状況でも可能です。

※複数の登録支援機関へ支援委託をしている状況でも可能です。

BEENOS HR Linkは、今後も制度の最新動向にいち早く対応したサービスを提供し、受入れ企業や登録支援機関が、本当に必要な教育・支援業務に注力できる環境提供に努めることで、制度の健全運営と日本企業の人手不足の解消に貢献することを目指してまいります。

(※1) 特定技能の支援業務管理システム「Linkus(リンクス)」、 行政書士法対応ニーズにより「連携利用」が7倍に

https://beenos.com/news-center/press-release/20251208_bhr_pr/

■特定技能外国人雇用の支援業務管理システム「Linkus(リンクス)」について

https://linku-s.com/(https://linku-s.com/)

「Linkus」は、特定技能の申請書類の作成、ファイル管理、タスク管理、関係機関の連携等を全て一元化する支援業務管理システムです。導入企業様からは、Linkusの導入により業務の8割が削減できたというお声もいただいています。

【Linkusを導入するメリット】

●初めての「特定技能」人材の受け入れでも、安心なサポート機能

●データをプラットフォームで共有管理することで、煩雑な業務を効率化、スムーズな雇用が可能

●就労開始後の管理・サポート機能も充実。就労準備についての状況把握も一元化

●コミュニケーションからファイルデータ共有・管理まで、支援業務がLinkusのみで可能

■「Linkus」利用のお問い合わせについて

ツール導入の他、特定技能雇用に関する様々なサポートを実施しています。

支援内容に応じてプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

コンタクトフォーム：https://linku-s.com/linkus/contact メールアドレス：info@linku-s.com

■BEENOS HR Link

BEENOS HR Linkは外国人材の雇用・管理を一気通貫でサポートする支援業務管理システム「Linkus（リンクス）」を提供するほか、導入企業のニーズに応じて、特定技能支援業務の内製化サポートサービスなど、特定技能雇用を包括的に支援しています。BEENOS HR Linkは今後も「Linkus（リンクス）」をはじめとした各サービスの機能拡充・刷新を行い、日本における人材不足解消に貢献してまいります。

【BEENOS HR Link株式会社の概要】

社 名： BEENOS HR Link株式会社

代 表 者 : 代表取締役社長 岡崎 陽介

本店所在地 : 東京都品川区西五反田八丁目4番13号

設 立 年 月 : 2020年12月

資 本 金 : 100百万