米国旗艦店「Goldwin New York」2026年4月24日（金）にオープン

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、当社オリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」の米国旗艦店となる「Goldwin New York（ゴールドウイン ニューヨーク）」を2026年4月24日（金）に米国・ニューヨーク州・ソーホーにオープンします。

(c) New Material Research Laboratory_Shinsoken

「Goldwin New York」を出店するLafayette Street（ラファイエット・ストリート）は、マンハッタンのソーホーとノリータの境目に位置する、トレンド感あふれる場所であり、スポーツ、アウトドア、ストリート、ラグジュアリーといった多様なカルチャーが交錯し、新たな価値観やスタイルを世界へ発信する象徴的なエリアです。

Goldwinは、多くの人々が行き交うこの場所にブランドの発信拠点となる路面店を構えることで、感度の高い客層に向けた高い集客力を狙います。

Goldwinは、米国西海岸エリアをスポーツやアウトドアカルチャーの中心地と捉え、初めての海外直営店として2019年11月から2025年10月まで、米国・カリフォルニア州・サンフランシスコで「Goldwin San Francisco（ゴールドウイン サンフランシスコ）」を運営しました。この店舗を起点とした米国でのEC展開において、ニューヨーク州からの注文がカリフォルニア州に匹敵する水準で推移していたことから、東海岸エリアに対する高いポテンシャルを実感し、米国市場における製品・サービスの受容性と顧客ニーズの把握といった経験や知見が、今回の「Goldwin New York」の出店につながっています。

現在、Goldwinが培ってきた美意識や緻密で丁寧なモノづくりの知見を、より広くグローバル市場へ届ける戦略へと進化させています。世界に向けた高い発信力を持つ都市・エリアに厳選して出店する「グローバルニッチ戦略」のもと、プレミアムスポーツブランドとしての存在感を高めています。

当社は、Goldwinブランドのグローバル成長を目指すプロジェクト「Goldwin 500」を2024年4月に発表後、中国大陸での出店を加速させ、2026年1月には「Goldwin London（ゴールドウイン ロンドン）」、2月には「Goldwin Seoul（ゴールドウイン ソウル）」を出店しました。

ニューヨークの出店は、Goldwinが持つ機能性、審美性、そして都市と自然をつなぐ価値観を発信する拠点として最適な場所であると考え、米国東海岸でのブランド浸透を加速させるとともに、ロンドンと並ぶグローバルな情報発信拠点として、Goldwinの新たな成長戦略を体現するものです。

グローバル旗艦店を出店することで、相乗効果をもたらし、積極的なコミュニケーションと発信を行うことにより、欧米での存在感を強化すると同時に東アジア圏への波及効果を狙います。

■「Goldwin New York」の空間コンセプト

文化の薫り高い、アートが絶えず呼吸を続ける都市、ニューヨーク。ここは世界中から人々が集い、交差し、日々新たな物語が生まれる心躍る場所です。歴史の重厚さと、時代の最先端を行く流行が美しく混ざり合うこの文化の中心から、未来へと続く新たな風を巻き起こす「渦の目」のような存在がふさわしいと考えました。

この空間の核となるのは、ガラスのファサードに面して中央に構えた環状の「社（やしろ）」です。ここはGoldwinのスタイルや理念を世界へ発信するステージであり、訪れる人々を物語の中心へと誘います。その外周には、時代を超えて愛されるスタンダードな商品を静かに配置し、空間のすべてが街ゆく人々の目を惹きつける一つの壮大なショーウィンドウとなるよう設計しました。

透明なガラスファサードから見える「社」の外周部には、12本の柱で構成されたLEDスクリーンを設けました。これは、目まぐるしく移り変わる流行や季節の表情を映し出すデジタルなキャンバスです。ある時は自然の映像が都市の躍動とシンクロし、またある時はアーティストによる映像作品が流れ、「時々の顔」を持つ生命体のように変化し続けます。

「社」の内側には、日本の伝統美を象徴する秋田杉の列柱が静かな森のように立ち並び、その凛とした佇まいは訪れる人の心を落ち着かせます。一歩中へ足を踏み入れると、外の喧騒とは対照的な静謐な空間が広がり、外のダイナミックな表情との鮮やかなコントラストを生み出すことを意図しました。

そして、最もプライベートな空間であるフィッティングルームには、日本の伝統的な技法で染め上げた特別な布地をパネルにし、壁に設えました。絹糸を、時間と手間をかけて柿渋で染め上げたその生地は、手仕事の温もりと、ほのかに揺らめく桜色のような優しい色彩で特別な高揚感をもたらします。

ここは、伝統と革新、ArtとTechnologyが融合する「核」でもあります。単に服を売る場所ではなく、訪れるすべての人々にインスピレーションを与え、Goldwinというスタイルが、新たな時代への道標となることを目指します。

新素材研究所

(c) New Material Research Laboratory_Shinsoken

また、「Goldwin New York」のオープンに合わせて、ブランドの可能性を引き出すための実験的なプラットフォーム「Goldwin 0（ゴールドウイン ゼロ）」のランニングコレクション「Goldwin 0 Performance Capsule（ゴールドウイン ゼロ パフォーマンス カプセル）」第二弾を発売します。

この発売を記念して、走ることを通して体の動きと心を探究するという目的のもと、さまざまなテーマで運営するランニング企画『Motion Studies（モーション スタディーズ）』をニューヨーク（米国）、ロンドン（英国）、ソウル（韓国）、杭州（中国大陸）、丸の内（日本）の世界5都市で同時開催します。

■Goldwin 0 Performance Capsule 第二弾

当社が富山に構える研究開発施設「Goldwin Tech Lab（ゴールドウイン テック・ラボ）」の技術と、「Goldwin 0」のクリエイティブディレクターNur Abbas（ヌー・アバス）による独自の解釈とデザインが融合して生まれた、本コレクションは、ランナーの的確なニーズを満たす軽量かつ汎用性に優れたギアを追求しています。

春夏シーズンの大きなテーマは、ボディマッピングを戦略的に活用し、ランニング中に最も日光を浴び、熱がこもり、汗をかきやすい身体の部位を分析することです。このデータに基づき、リフレクター仕様のベンチレーションホール（通気孔）をウエアの最適な位置に配置。ピンポイントな通気性と視認性の向上、そして効果的な衣服内温度調節を実現し、高度なパフォーマンス機能と洗練されたデザイン表現をシームレスに両立させています。

Instagramアカウント：@goldwin_0

■「Goldwin New York」詳細

店名：Goldwin New York（ゴールドウイン ニューヨーク）

所在地：300 Lafayette Street, New York, NY 10012 Block 510 Lot 38

営業時間：月-土 11:00 - 19:00 / 日12:00 - 18:00

店舗面積：約49.31坪（約163平方メートル ）

取り扱いアイテム：スキー・アウトドア・アスレチック・ライフスタイルウエア、アクセサリー、バッグなど「Goldwin」ブランドの全カテゴリーを取り扱います。

▼店舗オフィシャル写真は、4月24日(金) 10時以降、下記URLからダウンロードしていただけます

https://goldwininc.box.com/s/jefcncdicw7xqrfczwj01iop5p1eeq6u

■「Goldwin」ブランド海外展開のこれまで

2019年11月 初の海外直営店「Goldwin San Francisco」（米国）をオープン ＊2025年10月閉店

2020年10月 欧州圏初の直営店「Goldwin Munich」（ドイツ）をオープン

2021年12月 中国大陸初の直営店「Goldwin Beijing」（中国大陸）をオープン

2024年4月 中国大陸における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした合弁会社（連結子会社）として、高得運（蘇州）商貿有限公司を設立

2024年8月 中国大陸2店舗目の直営店「Goldwin Chengdu」（中国大陸）をオープン

2024年9月 中国大陸3店舗目の直営店「Goldwin Shanghai」（中国大陸）をオープン

2024年10月 韓国における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした合弁会社（連結子会社）として、Goldwin Korea Corporationを設立

2025年1月 中国大陸4店舗目の「Goldwin Hangzhou」（中国大陸）をオープン

2025年4月 中国大陸5店舗目の「Goldwin Nanjing」（中国大陸）をオープン

2025年5月 欧州における「Goldwin」ブランドの事業拡大を目的とした英国現地法人「GOLDWIN LONDON LIMITED」を設立

2025年6月 中国大陸6店舗目の「Goldwin Shenyang」（中国大陸）をオープン

2025年6月 中国大陸7店舗目の「Goldwin Shenzhen」（中国大陸）をオープン

2025年8月 中国大陸８店舗目の「Goldwin Xi'an」（中国大陸）をオープン

2026年1月 中国大陸9店舗目の「Goldwin Zhengzhou」（中国大陸）をオープン

2026年1月 欧州2店舗目となる「Goldwin London」（英国）をオープン

2026年2月 世界最大規模の旗艦店「Goldwin Seoul」（韓国）をオープン

Goldwinブランドサイト：https://www.goldwin-global.com/us/

Goldwinショップリスト：https://www.goldwin-global.com/jp/shoplist/

Instagramアカウント：@goldwin_newyork

■新素材研究所｜

新素材研究所は、現代美術作家の杉本博司と建築家の榊田倫之が2008年に設立した建築設計事務所です。その名称に反して、古代や中世、近世に用いられた素材や技法を研究し、それらの現代における再解釈と再興を活動の中核に据えています。すべてが規格化され表層的になってしまった現代の建築資材に異を唱え、敢えて扱いが難しい伝統的素材の建築的な可能性を追求する。それは近代化のなかで忘れられつつある高度な職人の技術を伝承し、さらにその技術に磨きをかけることでもあります。時代の潮流を避けながら、旧素材を扱った建築を造ることこそが、今もっとも新しい試みであると確信し、設計に取り組んでいます。

（榊田の「サカキ」は、木へんに神が正式表記です）

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/