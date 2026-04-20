法人様向けeラーニング研修「アスリート式チームづくり講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「アスリート式チームづくり講座」をリリースいたしました。



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アスリート式チームづくり講座とは？

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数多くのプロアスリート・スポーツチームを支援してきた講師が、アスリートの世界で実践されてきたチームビルディングの本質を、ビジネスに応用できる形で体系化。目的と目標の共有、リーダーシップの再定義、チーム力を成果につなげる具体的手法まで、現場ですぐに使えるスキルとして学びます。

講座では、事前テスト、講義動画、確認テスト・ワーク、事後テストの4ステップで、知識の定着から実務への応用までをしっかりサポート。自社課題を整理するワークシート付きで、学んだ内容を即業務に落とし込めます。

プロスポーツチームの手法を取り入れ、チームビルディングをしたい方に最適な講座です。



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アスリートの現場から学ぶ、強いチームの共通原則！

【アスリート式チームづくり講座】



動画：22本（約2時間40分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260417f

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・ DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin