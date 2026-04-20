法人様向けeラーニング研修「年上部下との向き合い方講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「年上部下との向き合い方講座」をリリースいたしました。



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年上部下との向き合い方講座とは？

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少子高齢化や役職定年が進む今、年上の部下をマネジメントする場面は当たり前になっています。当講座では、ミドル・シニア層の就労意識や時代背景を踏まえ、「傾聴・共感・役割設計・明確な指示」を実践的に学びます。ハーズバーグの二要因理論を用いた“働きがい起点”の動機づけや、現在→過去→未来を軸にした1on1面談設計、対等に頼り合える関係づくりまでを体系化。年上部下の力を引き出し、誤解や遠慮を減らしながら、チームの成果とエンゲージメントを高めます。年上部下に戸惑う管理職の方や、1on1を強化したい方におすすめの講座です。

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ミドルシニアを支援し、チーム力アップ！

【年上部下との向き合い方講座】



動画：35本（約2時間40分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260417a

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・ DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin