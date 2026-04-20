暑い夏にひんやり爽快！「メンズビオレ 顔もふけるボディシート」から　限定の香りが2026年4月25日より登場

花王株式会社

花王株式会社の男性スキンケアブランド「メンズビオレ」は、「メンズビオレ 顔もふけるボディシート」および「メンズビオレ 顔もふけるボディシートPRO」から、暑い夏にぴったりの限定の香りを、2026年4月25日より、数量限定で発売します。昨年4月には「メンズビオレ ボディシート」より「フローズンパインの香り」と「アイスペアー＆フリージアの香り」を発売し、たいへん好評をいただきました。こうした反響を受け、本年も限定の新たな香りラインアップを展開します。



今年は、「顔もふけるボディシート」から、クールタイプのすっきり爽やかな「グレープフルーツフローズンの香り」と、みずみずしくトロピカルな「マンゴーフラッペの香り」を発売いたします。いずれの香りも、シートで拭いた瞬間に、フローズンドリンクを口にしたようなひんやりした気持ちよさと爽快感が広がることをイメージしてつくりました。男性はもちろん、女性にも手に取りやすいよう、軽やかで親しみやすい香りに仕上げています。

また、外装パッケージには、氷やフルーツのしずる感あふれるビジュアルを使用し、ひと目で冷たさとフレッシュな香りが感じられるデザインとしました。また、内装パッケージには、使用時にも香りを連想できるよう、モチーフであるフルーツやドリンクのアイコンをあしらっています。

さらに今年は、「顔もふけるボディシートPRO」クールタイプからも、限定の香りとして「ライムフィズの香り」を発売いたします。ほんのりビターなライムがさっぱりと香る、夏に心地よい爽快感のある香りで、外出時や運動後など、汗やベタつきが気になる場面でも快適にお使いいただけます。

メンズビオレは今後も、すべての男性に、人や社会と心地よくつながることができる清潔感を提供してまいります。

【商品名/内容量】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1826_1_3c63a8502f509e8aed6e353e2bf80e76.jpg?v=202604201151 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

【商品概要】

■メンズビオレ 顔もふけるボディシート クールタイプ（全2種）

液たっぷり乾きにくい！大判！顔も体もこれ1枚！

- 独自開発のタフウエットシート- 全身のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をすっきり落とす- 厚手のメッシュシートでしっかりふきとれ、肌にやさしいふき心地- 大判サイズ（シートサイズ：260×200mm）- 冷感ウォーター*で全身ひんやり

*メントール（清涼剤）高配合※

※メンズビオレ顔もふけるボディシートシリーズ内比較

■メンズビオレ 顔もふけるボディシートPROクールタイプ（全1種）

1枚で顔も体もふける顔体用シート

- くり返す 汗・ベタつき悩みに- 汗蒸散パウダーが汗を乾かし続けて、長時間サラサラを持続。再び汗をかいてもサラリと心地よい肌を保ちます- 独自開発のタフウエットシート- 液たっぷり 厚手で丈夫- 大判サイズ（シートサイズ：260×200 mm）- ベタつきやニオイの元となる汗や皮脂をすっきり落とす- 冷感ウォーター*で全身ひんやり

*メントール（清涼剤）高配合※

※メンズビオレ顔もふけるボディシートシリーズ内比較

【発売日/取扱店】

2026年4月25日 / 全国

※お取り扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください

【関連サイト】

メンズビオレ ブランドサイト：

https://www.kao.co.jp/mensbiore/?cid=mensbiore_prtimes260420(https://www.kao.co.jp/mensbiore/)