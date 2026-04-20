「ロリエ　さらピュア吸水」ズレにくさアップ*1 で、さらに快適なつけ心地へ　2026年4月25日　改良新発売

花王株式会社

花王株式会社の生理用品ブランド「ロリエ」は、2026年4月25日、吸水ナプキン「さらピュア吸水」を改良新発売いたします。動いても快適なつけ心地を実現するため、接着力を向上させ、ショーツとのズレを防ぎ、剥がれやすさを軽減しました。

吸水ケア（軽失禁）市場は直近5年間で約1.5倍に拡大しております＊2。日常的に吸水ケア品を使用する人が増え、吸水ケア品の使用率は50％を超えている状況です*3。継続して使用するうえで、吸水力や消臭力に加え、吸水ナプキンが剥がれず使えることが求められていますが、その満足度には課題がありました＊4。こうした課題に対し、快適なつけ心地を実現するためには、身体の動きに沿ってフィットすることが重要であり、ショーツとの適度な接着力が求められます。

そこで、このたびの改良では、「ロリエ さらピュア吸水」の特長である、パワフル吸水、ニオイを瞬時に閉じ込める瞬間消臭、肌にやさしいやわらかエアリータッチはそのままに、接着力を向上＊1。これにより、動いてもショーツとのズレを防ぎ、剥がれやすさを軽減。より快適なつけ心地を実現しました。ラインアップは、15cc、20cc、50cc、80ccの４つから吸収量に合わせてお選びいただけます。

＊1 従来品比

＊2 2020年～2025年 インテージSRI+データ シニア軽失禁女性用市場＋若年軽失禁市場 推計販売規模（金額）

＊3 2025年5月 花王調べ 30～70代女性 N＝301のうち、最近1か月間に尿もれの経験あり、かつ対処するために吸水ケア品を使用中と答えた方の割合

＊４ 2024年 花王調べ 吸水ケアアイテム現使用 ３0～70代女性 N＝1,024

■ロリエ さらピュア吸水 ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/laurier/sarapure/?cid=laurier_prtimes260420(https://www.kao.co.jp/laurier/sarapure/)

【商品概要】

◇商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1827_1_12380b29c3b70e46c5bf95a4e8e30c45.jpg?v=202604201151 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2026年4月25日

◇商品特長

長時間さらっと、ぬれ感なしへ

- ズレにくさUP（従来品比）- パワフル吸水- ムレにくく肌にやさしい- 瞬間消臭