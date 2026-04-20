『ジョブカン経費精算』、AIを活用した領収書の自動読み取り機能で経費精算を効率化

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド型経費精算システム『ジョブカン経費精算』は、領収書の画像データから経費精算申請に必要な情報の自動読み取りが可能となる「AI-OCR機能」のオプション提供を開始しました。これにより入力作業・確認にかかる手間やミスを削減し、経理業務の効率化・精度向上を実現します。

『ジョブカン経費精算』公式サイト:https://ex.jobcan.ne.jp/

■開発の背景

電子帳簿保存法改正やインボイス制度の開始、企業におけるDX推進の高まりなどにより、近年は経理業務のデジタル化・効率化が加速しています。一方で、経費精算においては依然として「領収書を見ながらシステムや申請書類に必要な情報を手入力をする」というアナログな作業が残っており、従業員の工数負担や入力ミス、経理担当者の確認作業の肥大化が課題となっていました。

『ジョブカン経費精算』はこうした課題を解決すべく、このたびオプションとして「AI-OCR機能」を提供開始しました。これにより領収書の画像データから、経費精算申請に必要な情報を自動で読み取り、そのまま申請することが可能になり、入力作業や確認の手間とヒューマンエラーを大幅に削減できます。

■「AI-OCR機能」でできること

領収書の自動読み取り

領収書の画像データから「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を自動で読み取り、認識したデータをそのまま申請情報として利用できます。

なお、本オプション機能は1ユーザーあたり月額100円(税別)の低コストでご利用いただけます。

※オプション機能のみのご利用はできません。

※本機能を含む全機能を、30日間無料トライアル(https://id.jobcan.jp/registration?app_key=ex)いただけます(一部の機能は使用回数に上限がございます)。

※画像はすべて開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

■『ジョブカン経費精算』セミナーについて

本機能をはじめとした『ジョブカン経費精算』の機能や使い方を、実際の画面をご覧いただきながら解説します。

＜セミナー概要＞

■『ジョブカン経費精算』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1870_1_e22271e11c7058a26a11a19ab9cdda16.jpg?v=202604201151 ]

『ジョブカン経費精算』は、交通費・出張旅費などあらゆる経費精算に対応したクラウド型の経費精算システムです。複雑な経費精算業務をシンプルな画面で簡単に処理します。「乗換案内との連携」「申請金額の上限設定」など、申請者のミスを未然に防ぐ機能を多数搭載しています。申請内容をもとに仕訳データ・FBデータを自動生成し、管理者の手間を削減。また、スマートフォンにも対応しており、いつでもどこでも申請・承認が行えます。

公式サイト:https://ex.jobcan.ne.jp/

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は30万社を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「給与計算システム」部門など計11部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2025年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/