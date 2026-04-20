松本まりかとファーストサマーウイカのPodcast番組「あそびタイノ」　蜷川実花が手掛けた番組キービジュアルを公開！

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティのPodcast番組、「あそびタイノ」の番組キービジュアルを公開いたしました。

■ 蜷川実花による撮り下ろしが実現！

昨年12月27日に配信された初回エピソード「まりかとウイカは遊びたいの！」にて、2人が「キービジュアルを撮影してほしい人」として真っ先に名前を挙げたアーティスト・蜷川実花。番組リスナー、タイノちゃん待望の豪華なコラボレーションによるキービジュアルが完成いたしました。

■ YouTubeにて初回エピソードの映像版を期間限定公開

キービジュアルの完成を記念し、番組公式YouTubeチャンネルにて初回エピソードの映像付き動画を1週間の期間限定で公開中です。2人のトークと、キービジュアル制作の背景をあわせてお楽しみください。

「まりかとウイカは遊びたいの！(#0)」の視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=9CltlF2aAIo&t=197s(https://www.youtube.com/watch?v=9CltlF2aAIo&t=197s)

▼ 出演者コメント

＜松本まりか＞

このウイカちゃんとの「あそびタイノ」は奇跡の連続で。初回からまさにセレンディピティだらけ。

私たちがその場で思いついた、あ、こうなったらいいな、が面白いほど叶っていく。

大それた発想のように思えても、常識、普通、既存、そんなの無茶だ！をひょいと飛び越え叶っていく。

そんな“不思議ななにか“に満ち溢れるこのpodcast。

先日初回サプライズゲストとなった持田香織さんとの出逢いからゲストまでのセレンディピティ感、蜷川実花さんに至らせてもらってもう奇跡、でしょ？

さらに撮影での実花さんはセレンディップを次々と操り、シャボン玉もオーロラも光もレインボーも色味に至るまでアナログで撮影、このヴィジュアルを“加工なし“で完成されました。

実花さんのアナログ力に絆される最高にセレンディップなキービジュアルです

＜ファーストサマーウイカ＞

なんと！まさか！

セレンディピティなことが起きました！

あの蜷川実花さんが、「あそびタイノ」のキービジュアルを撮影してくださいました！

お忙しい中、本当に感謝です。

奇跡の詰まった1枚、じっくり見てください！

▼ 蜷川実花 プロフィール

蜷川実花［にながわみか］

写真家、映画監督、現代美術家

クリエイティブチーム「EiM（エイム）」の一員としても活動中。

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。また、『ヘルタースケルター』（2012年）はじめ長編映画を5作、Netflix『FOLLOWERS』（2020年）を監督。

これまでに写真集120冊以上を刊行、個展150回以上、グループ展130回以上と国内外で精力的に作品発表を続ける。

最新の写真集に『VIRA』（bookshop M Co., Ltd.、2026年）、『mirror, mirror, mirror』（光村推古書院 、2026年）がある。

https://mikaninagawa.com

■ 番組情報

・タイトル：あそびタイノ

・配信日時：隔週土曜日19時配信中

・お便りフォーム： https://formrun.txcom.jp/@asobitaino

■ 内容

プライベートでも仲の良い２人がゆる～くトークを繰り広げる番組。今2人がこだわっているモノの話題で盛り上がったり、悩めるリスナーの相談に乗ったり、ひたすらキャッキャと恋バナをしたり...！？

■ 配信プラットフォーム

・YouTube https://www.youtube.com/@asobitaino

・Spotify https://tvtokyo.tv/3NimjlK

・Apple Podcast https://tvtokyo.tv/3KLjrgF

・Amazon Music https://tvtokyo.tv/4pPvMPQ

■ 番組公式SNS

・番組ページ https://tvtokyo.tv/m/marika_to_uika

・公式X https://x.com/marika_to_uika

・公式Instagram https://www.instagram.com/marika_to_uika/